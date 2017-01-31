«Байер» заключил контракт с 19-летним ямайским полузащитником
Полузащитник «Генка» Леон Бэйли заключил соглашение с «Байером».
19-летний футболист защищал цвета бельгийской команды с лета 2015 года.
Как сообщает официальный сайт леверкузенского клуба, срок соглашения Бэйли рассчитан до 2022 года, а финансовые детали сделки не разглашаются.
В новой команде ямаец будет выступать под 9-м номером. В текущем сезоне Бэйли отыграл за «Генк» во всех турнирах 35 матчей, отметившись 8 голами и 10 результативными передачами.
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