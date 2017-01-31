«Байер» заключил контракт с 19-летним ямайским полузащитником

19-летний футболист защищал цвета бельгийской команды с лета 2015 года.



Как сообщает официальный сайт леверкузенского клуба, срок соглашения Бэйли рассчитан до 2022 года, а финансовые детали сделки не разглашаются.



В новой команде ямаец будет выступать под 9-м номером. В текущем сезоне Бэйли отыграл за «Генк» во всех турнирах 35 матчей, отметившись 8 голами и 10 результативными передачами.