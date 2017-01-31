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31 января 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Игорь Шитов может перейти в солигорский «Шахтер»

По сведениям pressball.by, солигорский «Шахтер» проявляет интерес к защитнику «Астаны» Игорю Шитову. Возможно, игрок перейдет в «Шахтер» на правах аренды до лета 2017 года.

По сведениям pressball.by <span class=error>солигорский</span> Шахтер проявляет интерес к защитнику <span class=error>Астаны</span> Игорю <span class=error>Шитову</span>. Возможно игрок перейдет в Шахтер на правах аренды до лета 2017 года. Увеличить
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Сейчас белорус находится вместе с «Астаной» на сборе в ОАЭ, который завершится сегодня. Контракт Шитова с казахстанским клубом рассчитан до лета 2018 года. Отметим, что Игорь Шитов уже выступал под руководством Олега Кубарева в жодинском «Торпедо» — с 2006 по 2008 год.

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