Тоска «позитивного психа». Что происходит с «Боруссией»

80 минут выездного матча против «Майнца» дортмундская «Боруссия» вела в счёте, а затем пропустила первым же (и единственным) ударом в створ. В пяти последних матчах чемпионата Германии эта ничья стала для команды четвёртой — обыгран только бременский «Вердер», рубившийся против Дортмунда вдесятером больше тайма, после того как вратарь Ярослав Дробны чуть не продырявил шипами ногу Марко Ройсу. Томас Тухель заявил, что команда позволила сопернику слишком много, и едва ли не впервые открыто признал недостаток стабильности. Спустя неделю «Боруссия» перешла в спящий режим уже на четвёртой минуте, и бывшая команда Тухеля терпеливо дождалась своего шанса. Даже болельщики потихоньку перестают от этого расстраиваться — «Боруссия» из-за своей молодости очевидно выглядит слишком пластилиновой. Дортмунд пропускал первым уже девять раз — больше только у проблемных «Аугсбурга», «Вердера» и «Ингольштадта», а также у заваливащих сезон «Шальке» и «Байера». В девяти этих встречах команда из каменного сердца Рура выиграла всего однажды.



У «Боруссии» много игровых проблем, это факт. Один удар в створ за матч от «Майнца», лишивший «шварцгельбе» очков, не стал прецедентом — такое уже случалось в нынешнем сезоне. В сводной таблице по разнице реализации ударов (подробнее о таблице — здесь) Дортмунд идёт лишь седьмым, с результатом в 2,4% — до последнего тура он был худшим среди тех, кто выбрался в плюс. При этом по собственной реализации ударов «Боруссия» проигрывает только Лейпцигу, но слишком много позволяет соперникам забить из ничего. После ухода Матса Хуммельса в команде из ведущих центральных защитников остался только Сократис — все остальные ведомые в паре. Любая передача к линии штрафной в итоге грозит Дортмунду голом, отдельно провисает левый фланг, откуда осенью и зимой пришли три четверти пропущенных мячей, но самое неприятное заключается в том, что проблемы появились и с одной из основ футбола Тухеля — выходом из обороны в атаку через опорную зону. Когда из строя выбыл Рафаэль Геррейро, это стало окончательно ясно — одному Юлиану Вайглю, который притормозил в развитии, справляться с выходом под прессингом сложно. Эти проблемы серьёзны, но главная сложность, возникшая у Дортмунда, всё же не связана с игрой.



«Идеалист в мире капиталистов» — с таким заголовком летом 2015 года вышел текст о только переехавшем в Рур Тухеле в издании Zeit. В этом коротком описании содержится очень точная и важная информация об этом тренере: с момента назначения он начал делать всё по-своему, вплоть до незначительных мелочей, неотступно доверяя своим идеалам. Он потребовал сменить шеф-повара и поставщика пиццы в раздевалку, стал объяснять футболистам важность приёма мяча определённой ногой в зависимости от игровой ситуации, захотел попрактиковать спироэргометрию, чтобы каждый игрок получал индивидуальные нагрузки на любой тренировке. В ответ на это Тухель требует одного — полного доверия и выполнения обещаний. С этим и проблемы — сразу было понятно, что с изменчивым, двусмысленным, не всегда стоящем на своём и прижимистым стопроцентном капиталисте Хансом-Йоахимом Ватцке на посту менеджера Тухелю будет сложнее, чем с последовательным революционером Кристианом Хайделем в «Майнце». Раздражение должно было появиться, и оно появилось.



В Майнце Тухеля за манеру работы называли «позитивным психом» — чтобы убедиться в точности второго слова, достаточно последить за тем, как тренер руководит игроками во время матчей, но гораздо более значимое слово здесь всё же первое. Тухелю требуется позитивная энергия, чтобы сходить с ума по футболу продуктивно, и в первый год в Дортмунде эту энергию он получал. Команда росла, каждый из игроков добавлял, и после провального сезона «Боруссия» оказалась даже выше, чем рассчитывала. Однако затем настало лето разочарований. По данным все того же издания Zeit, уже после первых тренировок в Дортмунде Тухель был особенно впечатлён работой двух игроков — Генриха Мхитаряна и Илкая Гюндогана. Один из них провёл с Тухелем лучший сезон в карьере, другой вернулся на стабильный мощный уровень, помогая прогрессировать рядом с собой и ребёнку Вайглю. Ватцке публично заявлял, что летом 2016 года не случится так, что из Дортмунда одновременно уедут и Мхитарян, и Гюндоган, и Хуммельс — такое же обещание получил и забеспокоившийся тренер. Тем не менее летом все трое команду благополучно покинули — Ватцке, как истинный капиталист, не смог пройти мимо очевидной трансферной выгоды, а теперь заговорил о том, что начинать всё с нуля — судьба «Боруссии». По данным Süddeutsche Zeitung, ссылающегося на окружение Тухеля, тренер был категорически с этим не согласен — он уверен, что продавать ключевых игроков в одно окно не было никакой необходимости, и факт нарушения договорённостей его разозлил.

Более того, чем дальше заходила трансферная кампания Дортмунда, тем слабее становилась связь между тренером и менеджером. Летом Тухель хотел приобрести опытных Омера Топрака (который стал бы заменой Хуммельсу именно как ведущий в паре защитник) и Карима Бельараби, а также одного из самых перспективных полузащитников Бундеслиги Мохаммеда Дауда из другой, гладбахской «Боруссии», но ни один из них не сменил майку на чёрно-жёлтую. Вместо этого Тухель получил молодёжную сборную Европы, и, по данным SZ, тренер таким концептом недоволен. Зимой он снова попросил руководство о новом опытном центральном защитнике, но получил отказ и начал говорить об этом с плохо скрываемым раздражением: «Вы знаете, что я ищу защитника топ-уровня, но таких футболистов на рынке нет». Вместо этого в Дортмунд переходит 17-летний швед Исак, и Bild сообщает, что Тухель вообще не был в курсе работы по приобретению этого нападающего. Сразу несколько источников независимо друг от друга подтверждают это — тренера до последнего не ставили в известность.



Тухель опредёленно затосковал, и именно это главная проблема Дортмунда — «позитивный псих» на данный момент не сходит с ума по работе на положительных эмоциях. Сомнений ему добавляет и тот факт, что Ули Хёнесс, вернувшийся к трону в «Баварии», уже объявил, что следующим тренером команды будет немец. Вариантов три — Тухель, Ральф Хазенхюттль из Лейпцига и тренер-индиго Юлиан Нагельсман из «Хоффенхайма», и Нагельсман уже язвительно прокомментировал слухи, сказав, что они с Тухелем и Хазенхюттлем сейчас решают, как определять нового тренера рекордмайстера. Смешного в этом высказывании не намного больше, чем серьёзного — заочная борьба действительно есть, и учитывая, что в Дортмунде не всё идеально, Тухель, жена которого из Мюнхена, не сможет избавиться от мысли о том, что эту борьбу надо выиграть. Молодёжная сборная мира из Дортмунда по-настоящему талантлива, но во-первых, до её стабильности жить ещё долго, а во-вторых, нет никаких гарантий, что эти таланты не будут в момент распроданы, и даже если бы гарантии были, капиталисту Ватцке ничего бы не стоило растоптать их.



Томас Тухель, гораздо менее эмоциональный в последних матчах, чем обычно, находится перед сложным выбором. Ему нужно или прогнуться под изменчивый мир, или продолжать отстаивать свои идеалы — но с возрастающей долей вероятности уже в другом клубе.