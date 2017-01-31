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31 января 2017, 11:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» обошел «Астану» и вышел на первое место по стоимости состава

Алматинский «Кайрат» обошел «Астану» и вышел на первое место по стоимости состава среди клубов казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

<span class=error>Алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> обошел <span class=error>Астану</span> и вышел на первое место по стоимости состава среди клубов казахстанской <nobr>премьер-лиги</nobr> сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Согласно данным авторитетного сайта Transfermarkt, стоимость состава «Кайрата» оценивается в 20,48 миллиона евро. «Астана» с «ценником» 20,10 миллиона евро теперь идет на втором месте.

При этом еще в прошлом сезоне состав «Астаны» оценивался в 20,25 миллиона евро, тогда как футболисты «Кайрата» — в 14,23 миллиона евро.

Изменения, по всей видимости, обусловлены последними трансферами в стане обеих команд. Так, накануне состав «Астаны» покинул Рохер Каньяс. Колумбийский полузащитник, трансферная стоимость которого оценивается в два миллиона евро, на правах аренды перешел в кипрский АПОЭЛ.

В то же время «Кайрат» подписал хорватского полузащитника Иво Иличевича. Его стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро.

Замыкает тройку лидеров со значительным отставанием «Актобе», стоимость состава которого оценивается в 10,90 миллиона евро.

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