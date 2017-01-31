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31 января 2017, 11:29 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

«Звезда» подписала украинца с нигерийскими корнями

«Звезда» объявила о подписании 25-летнего нападающего Адеринсола Эсеола.

Звезда объявила о подписании 25-летнего нападающего Адеринсола <span class=error>Эсеола</span>. Увеличить
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Сумма сделки остается неизвестной, а срок действия контракта составит 1,5 года, сообщает «Корреспондент.net».

До недавнего времени украинец с нигерийскими корнями выступал за киевский «Арсенал», в составе которого он сыграл 18 матчей и забил 10 голов.

В текущем сезоне игрок занимает пятое место в списке бомбардиров Первой лиги. Также у футболиста есть опыт выступлений в итальянской серии D.

Фото: ФК «Арсенал».

Звезда К
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