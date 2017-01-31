Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28609452/
31 января 2017, 11:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Адебайор подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир»

Нападающий Эммануэль Адебайор определился со своим будущим.

Тоголезский игрок, который до последнего пытался найти команду в Англии, перебрался в Турцию.

Как сообщает Fanatik, футболист подписал контракт с клубом «Истанбул Башакшехир». Договор с 32-летним нападающим подписан на полтора года.

Последним клубом Адебайора был «Кристал Пэлас», который он покинул в июле прошлого года. Несмотря на отсутствие игровой практики, Эммануэль Адебайор был вызван в сборную Того для участия в матчах Кубка Африки, но в трёх поединках результативными действиями не отметился.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России