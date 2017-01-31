Адебайор подписал контракт с турецким клубом «Истанбул Башакшехир»
Нападающий Эммануэль Адебайор определился со своим будущим.
Тоголезский игрок, который до последнего пытался найти команду в Англии, перебрался в Турцию.
Как сообщает Fanatik, футболист подписал контракт с клубом «Истанбул Башакшехир». Договор с 32-летним нападающим подписан на полтора года.
Последним клубом Адебайора был «Кристал Пэлас», который он покинул в июле прошлого года. Несмотря на отсутствие игровой практики, Эммануэль Адебайор был вызван в сборную Того для участия в матчах Кубка Африки, но в трёх поединках результативными действиями не отметился.
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