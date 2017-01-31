Илиан Илиев: Главное, чтобы «Алтай» играл в хороший футбол

Доказать свои таланты и способности на деле в Казахстане 48-летнему болгарскому наставнику еще только предстоит. Пока же корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил задать Илиану Илиеву, лучшему тренеру своей страны сезона 2009/2010 годов, несколько вопросов, чтобы познакомить отечественных любителей футбола с этим специалистом немного поближе.



— Илиан, во-первых, чем Вам интересна работа в Казахстане?

— В Болгарии мы много знаем о казахстанском футболе, благодаря очень хорошей работе там наших земляков — Станимира Стоилова, Димитара Димитрова и Стойчо Младенова. Поэтому возможность поработать в вашей стране выглядела для меня привлекательно.



— Вы тренировали раньше такую большую команду, как «Левски». Чем привлек вариант именно с «Алтаем» — дебютантом Казахстанской Премьер-Лиги?

— Руководство «Алтая» покорило меня на нашей встрече. Мне долго говорили о планах по развитию их клуба. Рассказали про историю, про то, что они являются наследниками «Елимая», чемпиона Казахстана. Понравились амбиции клубного руководства вернуть болельщиков на стадион хорошей игрой, потому я и решил принять это предложение.



— Какие специалисты будут работать вместе с Вами в тренерском штабе «Алтая»?

— Моими ассистентами будут Борис Глушков, Петар Костадинов, тренер вратарей Сергей Чекмезов и тренер-аналитик Юрий Куликов.



— Вы успели провести с «Алтаем» один учебно-тренировочный сбор в Турции. Что можете сказать об уже проделанной на данный момент работе?

— Мы довольны проведением первого сбора, но знаем, что нужно работать еще, и работать много, — потому что чемпионат впереди очень длинный и тяжелый.



— Можно ли ожидать, что до начала сезона 2017 года состав «Алтая» пополнит кто-то из болгарских игроков?

— На этом этапе я не думаю привлекать пополнение из Болгарии.



— Вашу работу в Казахстане в любом случае будут рассматривать на фоне успешной тренерской деятельности у нас Ваших земляков Станимира Стоилова и Димитара Димитрова. Вы готовы к этому?

— Они добились прекрасных результатов, и для меня очень большая ответственность защищать хорошее реноме болгарских специалистов, которое создали эти тренеры, дав возможность и нам приехать в Казахстан.



— Станимир Стоилов — Мери, Димитар Димитров — Херо. А у Илиана Илиева есть короткое прозвище в Болгарии?

— Нет, у меня нет прозвища.



— Перед Вами уже были озвучены клубным руководством задачи на сезон 2017 года?

— Сейчас самая главная задача — укомплектовать состав команды и качественно подготовиться к сезону. Есть время обдумать все наши цели. Но самое главное, — чтобы «Алтай» играл в хороший впечатляющий футбол.