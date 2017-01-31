Илиан Илиев: Главное, чтобы «Алтай» играл в хороший футбол
Четвертый по счету главный тренер из Болгарии принял в январе команду, участвующую в турнире
Премьер-Лиге чемпионата Казахстана, — однако не четвертый в ряду своих земляков по профессиональным качествам. Представляется, что привлечение для работы со своей дружиной Илиана Илиева — главный успех руководства восточноказахстанского «Алтая» этой зимой на трансферном рынке. Вне зависимости от того, кто из игроков сможет еще пополнить состав «алтайцев» до старта нового сезона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Доказать свои таланты и способности на деле в Казахстане 48-летнему болгарскому наставнику еще только предстоит. Пока же корреспондент республиканского
— Илиан,
— В Болгарии мы много знаем о казахстанском футболе, благодаря очень хорошей работе там наших земляков — Станимира Стоилова, Димитара Димитрова и Стойчо Младенова. Поэтому возможность поработать в вашей стране выглядела для меня привлекательно.
— Вы тренировали раньше такую большую команду, как «Левски». Чем привлек вариант именно с «Алтаем» — дебютантом Казахстанской
— Руководство «Алтая» покорило меня на нашей встрече. Мне долго говорили о планах по развитию их клуба. Рассказали про историю, про то, что они являются наследниками «Елимая», чемпиона Казахстана. Понравились амбиции клубного руководства вернуть болельщиков на стадион хорошей игрой, потому я и решил принять это предложение.
— Какие специалисты будут работать вместе с Вами в тренерском штабе «Алтая»?
— Моими ассистентами будут Борис Глушков, Петар Костадинов, тренер вратарей Сергей Чекмезов и
— Вы успели провести с «Алтаем» один
— Мы довольны проведением первого сбора, но знаем, что нужно работать еще, и работать много, — потому что чемпионат впереди очень длинный и тяжелый.
— Можно ли ожидать, что до начала сезона 2017 года состав «Алтая» пополнит
— На этом этапе я не думаю привлекать пополнение из Болгарии.
— Вашу работу в Казахстане в любом случае будут рассматривать на фоне успешной тренерской деятельности у нас Ваших земляков Станимира Стоилова и Димитара Димитрова. Вы готовы к этому?
— Они добились прекрасных результатов, и для меня очень большая ответственность защищать хорошее реноме болгарских специалистов, которое создали эти тренеры, дав возможность и нам приехать в Казахстан.
— Станимир Стоилов — Мери, Димитар Димитров — Херо. А у Илиана Илиева есть короткое прозвище в Болгарии?
— Нет, у меня нет прозвища.
— Перед Вами уже были озвучены клубным руководством задачи на сезон 2017 года?
— Сейчас самая главная задача — укомплектовать состав команды и качественно подготовиться к сезону. Есть время обдумать все наши цели. Но самое главное, — чтобы «Алтай» играл в хороший впечатляющий футбол.
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