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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28608576/
31 января 2017, 10:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Илиан Илиев: Главное, чтобы «Алтай» играл в хороший футбол

Четвертый по счету главный тренер из Болгарии принял в январе команду, участвующую в турнире Премьер-Лиге чемпионата Казахстана, — однако не четвертый в ряду своих земляков по профессиональным качествам. Представляется, что привлечение для работы со своей дружиной Илиана Илиева — главный успех руководства восточноказахстанского «Алтая» этой зимой на трансферном рынке. Вне зависимости от того, кто из игроков сможет еще пополнить состав «алтайцев» до старта нового сезона.

Четвертый по счету главный тренер из Болгарии принял в январе команду участвующую в турнире <nobr>Премьер-Лиге</nobr> чемпионата Казахстана — однако не четвертый в ряду своих земляков по профессиональным качествам. Представляется что привлечение для работы со своей дружиной <span class=error>Илиана</span> <span class=error>Илиева</span> — главный успех руководства <span class=error>восточноказахстанского</span> Алтая этой зимой на трансферном рынке. Вне зависимости от того кто из игроков сможет еще пополнить состав алтайцев до старта нового сезона. Увеличить
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Доказать свои таланты и способности на деле в Казахстане 48-летнему болгарскому наставнику еще только предстоит. Пока же корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz решил задать Илиану Илиеву, лучшему тренеру своей страны сезона 2009/2010 годов, несколько вопросов, чтобы познакомить отечественных любителей футбола с этим специалистом немного поближе.

 — Илиан, во-первых, чем Вам интересна работа в Казахстане?
— В Болгарии мы много знаем о казахстанском футболе, благодаря очень хорошей работе там наших земляков — Станимира Стоилова, Димитара Димитрова и Стойчо Младенова. Поэтому возможность поработать в вашей стране выглядела для меня привлекательно.

 — Вы тренировали раньше такую большую команду, как «Левски». Чем привлек вариант именно с «Алтаем» — дебютантом Казахстанской Премьер-Лиги?
— Руководство «Алтая» покорило меня на нашей встрече. Мне долго говорили о планах по развитию их клуба. Рассказали про историю, про то, что они являются наследниками «Елимая», чемпиона Казахстана. Понравились амбиции клубного руководства вернуть болельщиков на стадион хорошей игрой, потому я и решил принять это предложение.

 — Какие специалисты будут работать вместе с Вами в тренерском штабе «Алтая»?
— Моими ассистентами будут Борис Глушков, Петар Костадинов, тренер вратарей Сергей Чекмезов и тренер-аналитик Юрий Куликов.

 — Вы успели провести с «Алтаем» один учебно-тренировочный сбор в Турции. Что можете сказать об уже проделанной на данный момент работе?
— Мы довольны проведением первого сбора, но знаем, что нужно работать еще, и работать много, — потому что чемпионат впереди очень длинный и тяжелый.

 — Можно ли ожидать, что до начала сезона 2017 года состав «Алтая» пополнит кто-то из болгарских игроков?
— На этом этапе я не думаю привлекать пополнение из Болгарии.

 — Вашу работу в Казахстане в любом случае будут рассматривать на фоне успешной тренерской деятельности у нас Ваших земляков Станимира Стоилова и Димитара Димитрова. Вы готовы к этому?
— Они добились прекрасных результатов, и для меня очень большая ответственность защищать хорошее реноме болгарских специалистов, которое создали эти тренеры, дав возможность и нам приехать в Казахстан.

 — Станимир Стоилов — Мери, Димитар Димитров — Херо. А у Илиана Илиева есть короткое прозвище в Болгарии?
— Нет, у меня нет прозвища.

 — Перед Вами уже были озвучены клубным руководством задачи на сезон 2017 года?
— Сейчас самая главная задача — укомплектовать состав команды и качественно подготовиться к сезону. Есть время обдумать все наши цели. Но самое главное, — чтобы «Алтай» играл в хороший впечатляющий футбол.

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