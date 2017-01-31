Судьи поиздевались над конкурентами «Реала»

«РЕАЛ» РАЗГРОМИЛ САН-СЕБАСТЬЯНЦЕВ.

Встреча двух «Реалов» — мадридского и сан-себастьянского, закончилась разгромом басков — 3:0.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 20, 29.01.2017, 22:45 3:0 Реал Реал Сосьедад

Команда Зинедина Зидана после серии неудачных матчей наконец порадовала своих болельщиков. При оглашении стартовых составов зрители на стадионе «Саньяго Бернабеу» устроили мощное освистывание худших футболистов «Реала» последнего месяца — Бензема и Данилу. На португальского защитника критика повлияла благоприятно: Данилу провел нормальный по качеству матч, а вот Бензема снова играл с минимальной пользой для команды.

Пассивность французского форварда была особенно заметна на контрасте с высокой самоотдачей Мораты, заменившего Бензема на 66-й минуте. Лучшим же футболистом «Реала» в этот веер неожиданно стал Ковачич. Хорватский хавбек провел свой лучший матч в белой футболке: он выполнил огромный объем работы в центре поля, открыл счет и отдал голевой пас на Роналду. Довершил разгром Мората. Экс-форвард «Ювентуса» в красивом ударе в падении головой замкнул навес неугомонного Лукаса Васкеса — 3:0.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 20, 29.01.2017, 14:00 1:1 Бетис Барселона

«БАРСА» СНОВА ПОСТРАДАЛА ОТ СУДЕЙСТВА.

Если мяч пересекает линию ворот на полметра, то это еще вовсе не гарантия гола. Судья Эрнандес Эрнандес умудрился не засчитать очевиднейший гол «Барселоны» в ворота «Бетиса» и тем самым увеличил градус накала вокруг двух давнишних дискуссий: о необходимости видеоповторов и о чудовищно необъективном судействе в испанском чемпионате. Чуть ли не каждый тур арбитры допускают поразительные ошибки в пользу соперников «Барселоны», тогда как мадридскому «Реалу» судейские ошибки только добавляют очков. Каталонская пресса неистовствует, мадридские газеты предпочитают эту тему замалчивать. Но очевидная правда в том, что текущий чемпионат уже точно стал самым скандальным за последние годы по теме судейства.

Впрочем, чудовищная ошибка Эрнандеса Эрнандеса не оправдывает для «Барселоны» потерю двух очков в матче с «Бетисом». Команда Виктора Санчеса дель Амо провела великолепный матч и создала намного больше опасных моментов, чем «Барселона». В частности, в течение пяти минут перед голом «Бетиса» еще две атаки «огурцов» приводили к попаданию мяча в штангу и перекладину ворот тер Штегена. Наконец, на 75-й минуте Алегрия воплотил преимущество «Бетиса» в заслуженный гол. Спустя лишь две минуты Эрнандес Энрандес сначала не зафиксировал очевидный фол против Неймара в штрафной площади, а через три секунды арбитр не заметил и то, что мяч оказался на полметра за линией ворот после удара футболиста «Бетиса» по собственным воротам. В результате «Барса» смогла уйти от поражения лишь на 90-й минуте благодаря голу Луиса Суареса — 1:1.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 20, 28.01.2017, 18:15 0:0 Алавес Атлетико

«АЛАВЕС» СНОВА ОСТАНОВИЛ «АТЛЕТИКО».

Уже первого февраля «Барселоне» предстоит первый полуфинал Кубка Короля против «Атлетико» в Мадриде. Команда Диего Симеоне накануне этой битвы провела не менее блеклый матч, как и «Барселона». Мадридцы ограничились лишь нулевой ничьей в Витории. Причем местный «Алавес» создал несколько голевых моментов против лишь одного у «Атлетико» (Гайтан упустил выход один на один). Ничья была зафиксирована также в личном противостоянии нападающего «Алавеса» Дейверсона и защитника «Атлетико» Година: оба южноамериканца по разу плюнули друг другу в голову. Дейверсон сделал это первым, а Годин при следующей же встрече с обидчиком на поле повторил ровно ту же мерзость. «Алавес» же сыграл вничью с «Атлетико» уже во второй раз в этом чемпионате.

«Алавес» только является полуфиналистом Кубка — второго февраля баски сыграют в Виго. Удивительно, но только «Сельта» из всех полуфиналистов выиграла в этом туре — при том, что только галисийцы выставили в выходные состав, далекий от оптимального, чтобы сберечь силы для кубковой игры. Отдых получили Яго Аспас и другие ключевые футболисты «Сельты». Однако даже в полуторном составе «Сельта» привезла из Леганеса победу 2:0. Новичок галисийцев, взятый из клуба сегунды «Луго» хавбек Альваро Лемос, открыл счет в своем первом же матче в примере (за «Луго» он при этом не забивал ни разу в 22 матчах), а затем швед Гвидетти ударом с пенальти закрепил преимущество «Сельты».

Футбол Испания 2016/2017 Тур 20, 29.01.2017, 18:15 3:1 Эспаньол Севилья

НИКО ПАРЕХУ УДАЛИЛИ НА 61-Й СЕКУНДЕ.

От странного судейского решения пострада в этом туре не только «Барселона», но и другой конкурент «Реала» в чемпионской гонке — «Севилья». В ее выездном матче с «Эспаньолом» судья Иньяки Биканди показал самую раннюю с 2003 года красную карточку в испанском чемпионате — уже на 61-й секунде игры. Бывший спартаковец Нико Пареха был наказан за то, что положил руку на плечо убегавшему к воротам Пьятти. Формально это был фол «последней надежды», однако в действительности шансы Пьятти забить выглядели невысокими — к мячу уже успевал голкипер. Вдобавок арбитр назначил пенальти, реализованный Рейесом.

Вдесятером «Севилья» выглядела вполне достойно и даже заслуженно сравняла счет — Йоветич забил третий гол в четырех своих матчах за «Севилью» (при еще одном голевом пасе). Гостям не хватило считанных секунд, чтобы сохранить равный счет к перерыву. При счете 1:2 команда Хорхе Сампаоли имела шансы забить, но все же численное преимущество со второй минуты игры позволило «Эспаньолу» одержать уверенную победу. Морено забил третий гол в ворота Серхио Рико и поставил точку в интриге матча — 3:1. В результате «Севилья» уступила второе место «Барселоне» по разнице мячей. Обе эти команды теперь отстают на четыре очка от «Реала», у которого вдобавок остается в запасе перенесенный матч на «Месталье».

Футбол Испания 2016/2017 Тур 20, 30.01.2017, 22:45 3:1 Лас-Пальмас Валенсия

«ЛАС-ПАЛЬМАС» РАСПРАВИЛСЯ С «ВАЛЕНСИЕЙ».

Между тем «Валенсия» после двух побед подряд уступила на Канарах «Лас-Пальмасу» — 1:3. «Валенсии» повезло открыть счет — форвард Санти Мина на грани офсайда (а возможно, что и за гранью) откликнулся на прострел Гайя и забил в третьем туре подряд. Но «Лас-Пальмас» был в этот вечер очень хорош. Виера принял паса Боатенга и мощным ударом из-за штрафной сравнял счет. Далее «Валенсию» подвел Мунир, схлопотавший вторую желтую карточку. Великолепный удар со штрафного центрального защитника «Лас-Пальмаса» Лемоса стал победным в матче, после чего провал обороны «Валенсии» обернулся еще одним голом в исполнении Боатенга — 3:1. За два матча Лас-Пальмас наколотил в ворота «Валенсии» аж семь голов.