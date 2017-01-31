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31 января 2017, 9:35 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Судьи поиздевались над конкурентами «Реала»

«СЭ» представляет главные события 20-го тура испанской примеры.

СЭ представляет главные события 20-го тура испанской примеры. Увеличить
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«РЕАЛ» РАЗГРОМИЛ САН-СЕБАСТЬЯНЦЕВ.

Встреча двух «Реалов» — мадридского и сан-себастьянского, закончилась разгромом басков — 3:0.

Команда Зинедина Зидана после серии неудачных матчей наконец порадовала своих болельщиков. При оглашении стартовых составов зрители на стадионе «Саньяго Бернабеу» устроили мощное освистывание худших футболистов «Реала» последнего месяца — Бензема и Данилу. На португальского защитника критика повлияла благоприятно: Данилу провел нормальный по качеству матч, а вот Бензема снова играл с минимальной пользой для команды.

Пассивность французского форварда была особенно заметна на контрасте с высокой самоотдачей Мораты, заменившего Бензема на 66-й минуте. Лучшим же футболистом «Реала» в этот веер неожиданно стал Ковачич. Хорватский хавбек провел свой лучший матч в белой футболке: он выполнил огромный объем работы в центре поля, открыл счет и отдал голевой пас на Роналду. Довершил разгром Мората. Экс-форвард «Ювентуса» в красивом ударе в падении головой замкнул навес неугомонного Лукаса Васкеса — 3:0.

«БАРСА» СНОВА ПОСТРАДАЛА ОТ СУДЕЙСТВА.

Если мяч пересекает линию ворот на полметра, то это еще вовсе не гарантия гола. Судья Эрнандес Эрнандес умудрился не засчитать очевиднейший гол «Барселоны» в ворота «Бетиса» и тем самым увеличил градус накала вокруг двух давнишних дискуссий: о необходимости видеоповторов и о чудовищно необъективном судействе в испанском чемпионате. Чуть ли не каждый тур арбитры допускают поразительные ошибки в пользу соперников «Барселоны», тогда как мадридскому «Реалу» судейские ошибки только добавляют очков. Каталонская пресса неистовствует, мадридские газеты предпочитают эту тему замалчивать. Но очевидная правда в том, что текущий чемпионат уже точно стал самым скандальным за последние годы по теме судейства.

Впрочем, чудовищная ошибка Эрнандеса Эрнандеса не оправдывает для «Барселоны» потерю двух очков в матче с «Бетисом». Команда Виктора Санчеса дель Амо провела великолепный матч и создала намного больше опасных моментов, чем «Барселона». В частности, в течение пяти минут перед голом «Бетиса» еще две атаки «огурцов» приводили к попаданию мяча в штангу и перекладину ворот тер Штегена. Наконец, на 75-й минуте Алегрия воплотил преимущество «Бетиса» в заслуженный гол. Спустя лишь две минуты Эрнандес Энрандес сначала не зафиксировал очевидный фол против Неймара в штрафной площади, а через три секунды арбитр не заметил и то, что мяч оказался на полметра за линией ворот после удара футболиста «Бетиса» по собственным воротам. В результате «Барса» смогла уйти от поражения лишь на 90-й минуте благодаря голу Луиса Суареса — 1:1.

«АЛАВЕС» СНОВА ОСТАНОВИЛ «АТЛЕТИКО».

Уже первого февраля «Барселоне» предстоит первый полуфинал Кубка Короля против «Атлетико» в Мадриде. Команда Диего Симеоне накануне этой битвы провела не менее блеклый матч, как и «Барселона». Мадридцы ограничились лишь нулевой ничьей в Витории. Причем местный «Алавес» создал несколько голевых моментов против лишь одного у «Атлетико» (Гайтан упустил выход один на один). Ничья была зафиксирована также в личном противостоянии нападающего «Алавеса» Дейверсона и защитника «Атлетико» Година: оба южноамериканца по разу плюнули друг другу в голову. Дейверсон сделал это первым, а Годин при следующей же встрече с обидчиком на поле повторил ровно ту же мерзость. «Алавес» же сыграл вничью с «Атлетико» уже во второй раз в этом чемпионате.

«Алавес» только является полуфиналистом Кубка — второго февраля баски сыграют в Виго. Удивительно, но только «Сельта» из всех полуфиналистов выиграла в этом туре — при том, что только галисийцы выставили в выходные состав, далекий от оптимального, чтобы сберечь силы для кубковой игры. Отдых получили Яго Аспас и другие ключевые футболисты «Сельты». Однако даже в полуторном составе «Сельта» привезла из Леганеса победу 2:0. Новичок галисийцев, взятый из клуба сегунды «Луго» хавбек Альваро Лемос, открыл счет в своем первом же матче в примере (за «Луго» он при этом не забивал ни разу в 22 матчах), а затем швед Гвидетти ударом с пенальти закрепил преимущество «Сельты».

НИКО ПАРЕХУ УДАЛИЛИ НА 61-Й СЕКУНДЕ.

От странного судейского решения пострада в этом туре не только «Барселона», но и другой конкурент «Реала» в чемпионской гонке — «Севилья». В ее выездном матче с «Эспаньолом» судья Иньяки Биканди показал самую раннюю с 2003 года красную карточку в испанском чемпионате — уже на 61-й секунде игры. Бывший спартаковец Нико Пареха был наказан за то, что положил руку на плечо убегавшему к воротам Пьятти. Формально это был фол «последней надежды», однако в действительности шансы Пьятти забить выглядели невысокими — к мячу уже успевал голкипер. Вдобавок арбитр назначил пенальти, реализованный Рейесом.

Вдесятером «Севилья» выглядела вполне достойно и даже заслуженно сравняла счет — Йоветич забил третий гол в четырех своих матчах за «Севилью» (при еще одном голевом пасе). Гостям не хватило считанных секунд, чтобы сохранить равный счет к перерыву. При счете 1:2 команда Хорхе Сампаоли имела шансы забить, но все же численное преимущество со второй минуты игры позволило «Эспаньолу» одержать уверенную победу. Морено забил третий гол в ворота Серхио Рико и поставил точку в интриге матча — 3:1. В результате «Севилья» уступила второе место «Барселоне» по разнице мячей. Обе эти команды теперь отстают на четыре очка от «Реала», у которого вдобавок остается в запасе перенесенный матч на «Месталье».

«ЛАС-ПАЛЬМАС» РАСПРАВИЛСЯ С «ВАЛЕНСИЕЙ».

Между тем «Валенсия» после двух побед подряд уступила на Канарах «Лас-Пальмасу» — 1:3. «Валенсии» повезло открыть счет — форвард Санти Мина на грани офсайда (а возможно, что и за гранью) откликнулся на прострел Гайя и забил в третьем туре подряд. Но «Лас-Пальмас» был в этот вечер очень хорош. Виера принял паса Боатенга и мощным ударом из-за штрафной сравнял счет. Далее «Валенсию» подвел Мунир, схлопотавший вторую желтую карточку. Великолепный удар со штрафного центрального защитника «Лас-Пальмаса» Лемоса стал победным в матче, после чего провал обороны «Валенсии» обернулся еще одним голом в исполнении Боатенга — 3:1. За два матча Лас-Пальмас наколотил в ворота «Валенсии» аж семь голов.

«Осасуна» — «Малага» — 1:1 (0:0). Голы: Чаушич, 76 (1:0). Камачо, 79 (1:1). Нереализованный пенальти: Сантос (Малага), 19 (вратарь)
«Вильярреал» — «Гранада» — 2:0 (1:0). Голы: Б. Сориано, 42 (1:0). Альваро Гонсалес, 73 (2:0).
«Алавес» — «Атлетико» — 0:0
«Эйбар» — «Депортиво» — 3:1 (2:1). Голы: Адриан Гонсалес, 4 (1:0). Серхио Энрич, 15 (2:0). Эмре Чолак, 19 (2:1). Лежен, 72 (3:1).
«Леганес» — «Сельта» — 0:2 (0:1). Голы: Лемос, 32 (0:1). Гвидетти, 66 — с пенальти (0:2).
«Бетис» — «Барселона» — 1:1 (0:0). Голы: Алегрия, 75 (1:0). Л. Суарес, 90 (1:1).
«Эспаньол» — «Севилья» — 3:1 (2:1). Голы: Х. Рейес, 4 — с пенальти (1:0). Йоветич, 20 (1:1). Наварро, 45+2 (2:1). Морено, 71 (3:1). Удаление: Пареха (Севилья), 2.
«Атлетик» — «Спортинг Х» — 2:1 (0:1). Голы: Чоп, 27 — с пенальти (0:1). Икер Муниаин, 50 (1:1). Адурис, 71 — с пенальти (2:1).
«Реал» — «Реал Сосьедад» — 3:0 (1:0). Голы: Ковачич, 38 (1:0). Криштиану Роналду, 51 (2:0). Мората, 82 (3:0). Удаление: Мартинес (Реал Сосьедад), 74.
«Лас-Пальмас» — «Валенсия» — 3:1 (1:1). Голы: Мина, 21 (0:1). Вьера, 42 (1:1). Лемос, 57 (2:1). Боатенг, 61 (3:1). Удаление: Эль-Хаддади (Валенсия), 51.

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