БАТЭ

Пришли / приходят: в Чичкан (Смолевичи-СТИ, Д2), п Березкин (Нафтан), п Жук (Славия), н Рушевич (Нови-Пазар, Сербия, Д1).

Ушли / уходят: в Сороко (Милсами, Молдова, Д1), з Гайдучик (Астерас, Греция, Д1), п А. Глеб, п Олехнович (Шахтер), н Сигневич (Платаниас, Греция, Д1), н Гордейчук.



Чемпионы вслед за Березкиным и Жуком взяли на контракт третьего молодого атакующего игрока. Это 20-летний сербский форвард Рушевич из «Нови-Пазара», замыкающего таблицу чемпионата Сербии. Укрепление этой позиции напрашивалось, ведь Сигневич арендован греческим «Платаниасом», а Родионов, хоть и лучший бомбардир прошлого чемпионата, моложе с каждым годом не становится.



ШАХТЕР

Пришли / приходят: в Сакович (Лида, Д2), з Савостьянов, з Позняк (оба — Неман), з Гарапучик (Гранит, Д2), п Алексиевич (Панаитоликос, Греция, Д1), п Олехнович (БАТЭ), н Хижниченко (Тобол, Казахстан, Д1), п Леонович (Ошмяны, Д3).

Ушли / уходят: в Котенко, з Юревич (завершил карьеру), з Игнятиевич, з Кузьменок (Динамо Мн), п Старгородский, п Тимошенко (Витебск), п Павлов (Днепр), н Осипенко.



Горняки, как и собирались, заключили соглашения с вратарем Саковичем и экс-борисовчанами Алексиевичем и Олехновичем. Любопытным оказался контракт с казахским форвардом Хижниченко. По габаритам он напоминает Януша с Лаптевым, последнему ровесник. Как Олег Кубарев планирует использовать это трио? А ведь есть еще и молодой Лисакович…



ДИНАМО МИНСК

Пришли / приходят: в Климович, з Сачивко (оба — Минск), з Галович (Ашдод, Израиль, Д1), з Лекович (Напредак, Сербия, Д1), з Кузьменок (Шахтер), з Назаренко (Динамо Бр), з Муссинга, п Лукич (Вождовац, Сербия, Д1), п Гогатишвили (Гандзасар, Армения, Д1), п Габи, н Демидович (Торпедо-БелАЗ), н Сарока (Городея).

Ушли / уходят: з Козлов (Нафтан), з Концевой, з Мунир (Партизан, Сербия, Д1), з Сверчинский, з Челядинский (Крумкачы), п Шрамченко (Днепр), п Габовда, п Жуковский (Неман), н Роткович, н Будник, н Зубович, н Рассадкин.



Динамовцы укрепили заднюю линию двумя балканцами. 24-летний хорват Галович прошлым летом впервые уехал с родины за границу, сменив родной «Сплит» на израильский «Ашдод». А 27-летнего серба Лековича взяли из «Напредака», который сейчас возглавляет… предыдущий наставник «Динамо» Вук Рашович.



МИНСК

Пришли / приходят: в Чесновский (Городея), н Максимов (Атлантас, Литва, Д1).

Ушли / уходят: в Климович, з Сачивко (оба — Динамо Мн), з Веретило, п Макаров, п Легчилин (Динамо Бр), п Матвеенко (Витебск), н Чович, н Ковель (РШФ, Латвия, Д1).



С тылами у «горожан» не так уж все и плохо. На смену вратарю Климовичу взяли Чесновского. К тому же Георгий Кондратьев по-прежнему рассчитывает на опытных экс-сборников Омельянчука и Трубило. А группу атаки, возможно, укрепит четвертый бомбардир прошлого чемпионата Литвы — молодой россиянин Максимов.



ТОРПЕДО-БЕЛАЗ

Пришли / приходят: з Павловец (Неман), з Поляков (Химик, Д2), п Оганесян (Пюник, Армения, Д1), п Чернухо (Орша, Д2), н Скавыш (Хапоэль, Кфар-Сава, Израиль, Д1), н Макась (Атырау, Казахстан, Д1), н Шевченко (Кызылкум, Узбекистан, Д1).

Ушли / уходят: з Челядко (Славия), з Каршакевич (Слуцк), п Голенков, н Демидович (Динамо Мн), н Загинайлов, н Трапашко (Славия).



Автозаводцы заключили контракт с хавбеком сборной Армении Оганесяном, которого Игорь Криушенко назвал быстрым и техничным игроком и намерен использовать на фланге. Заменой Демидовичу на острие атаки видится возвратившийся под торпедовские знамена Скавыш. А ведь еще вернулся из тренировочного лагеря украинской «Александрии» универсал Луцевич. Кажется, для жодинцев это не самая плохая новость.



ВИТЕБСК

Пришли / приходят: з Алексей Залеский (Слуцк), п Рожок (Неман), п Тимошенко (Шахтер), п Матвеенко (Минск), н Квашук (Олимпик, Донецк, Украина, Д1).

Ушли / уходят: з Мараховский, п Ан. Лебедев (Динамо Бр), п Шевчук.



Витебляне, как и обещали, заключили контракты с тремя известными по нашим меркам игроками. Один из двух братьев Залеских, а также Матвеенко и Тимошенко этой характеристике соответствуют вполне. Оба последних призваны укрепить края северян.



ИСЛОЧЬ

Пришли / приходят: в Лесько (Слуцк), з Зюлев (Нафтан), з Сосновский (Неман), з Лынько (Торпедо, Минск, Д2), п Тараканов (Сморгонь, Д2).

Ушли / уходят: в Руденок (Гомель), з Михайлович, з Рочев (Слуцк), з Макар, з Цыганенко, п Мисюк (все — завершили карьеру), п Денисевич.



У «волков» повесили бутсы на гвоздь Мисюк, а также Макар и Цыганенко. Оба последних — на сей раз, кажется, окончательно. Зато никуда не уехал опорник-ветеран Шагойко. Тренируется с «Ислочью» и Комаровский. Потерь у Виталия Жуковского не так много, как казалось. А приобретения, к которым все и идет, направлены на укрепление тылов. Это и чемпион Беларуси-2004 вратарь Лесько, и возвращенный из минского «Торпедо» ветеран «волков» Лынько, и земляк главного тренера Зюлев, и воспитанник Бориса Лазарчика (наставника дублеров) Сосновский.



ДИНАМО БРЕСТ

Пришли / приходят: в Хвин (Минск-д), в Малерб (Руселар, Бельгия, Д2), з Алисейко (Слуцк), з Борисов (Нафтан), п Легчилин (Минск), п Бабаво (Секонди Хасаакас, Гана, Д1), п Осучукву (Брага, Португалия, Д1), п Ан. Лебедев (Витебск), п Федорцов (Барановичи, Д2), н Юрьев (Эркулес-В, Испания, Д5).

Ушли / уходят: в Аснин (Нафтан), з Назаренко (Динамо Мн), п Огар, н Эргашев, н Амаду.



Брестчане оформили сотрудничество с французским голкипером Малербом. А середину поля усилили Легчилиным из «Минска». Под секвестр попали Огар, Амаду и Эргашев: слишком много легионеров — тоже не есть хорошо. Вот только непонятно, почему на первый зарубежный сбор не отправляется один из лучших прошлогодних бомбардиров «Динамо» ивуариец Куйяте…



ГОРОДЕЯ

Пришли / приходят: в Романюк (Славия), в Василючек (Гранит, Д2), п Глебко (Слуцк), п Кац (Смолевичи-СТИ, Д2), н Воронков (Славия).

Ушли / уходят: в Чесновский (Минск), в Скиндерис, з Халецкий (завершил карьеру), п Милованович, н Сарока (Динамо Мн), н Ковб.



«Сахарные», кажется, дешево и сердито нашли толковую замену вратарю Чесновскому и бомбардиру Сароке, сменившим Городею на Минск. На их позиции зазвали из Мозыря Романюка и Воронкова. Последний, кстати, лучший (наравне со Страхановичем) прошлогодний игрок «Славии» по системе «гол+пас» — 4+4.



СЛАВИЯ

Пришли / приходят: в Сямук (Гранит, Д2), в Щербаченя (Сморгонь, Д2), в И. Ндойе, з Б. Ндойе (Сьон, Швейцария, Д1), з Челядко (Торпедо-БелАЗ), з Канапацкий, п Шило, п Яскович (оба — Звезда-БГУ, Д2), п Курлович (Гранит, Д2), п Минко (Торпедо-БелАЗ-д), п Хадаркевич (Смолевичи-СТИ, Д2), н Трапашко (Торпедо-БелАЗ).

Ушли / уходят: в Романюк (Городея), з Мальцев, з Мосемгвдлишвили, п Султанов, п Жук (БАТЭ), п Кобец, п Шкурко (Погонь, Седльце, Польша, Д2), н Кошель, н Воронков (Городея).



Сами мозыряне тем временем снова теряют лучшие кадры, как недавно — Щегриковича, Ситко и Лаптева. Подкрепление пока — все больше из первой лиги да много лет знакомый Юрию Пунтусу наконечник Трапашко. Чтобы не скользить на грани вылета, «Славии» нужно еще более качественное усиление.



КРУМКАЧЫ

Пришли / приходят: в Амельченко, з Челядинский (Динамо Мн), з Варванин (Олимпик-мол., Донецк, Украина), н Забун (Виктория, Молдова, Д2).

Ушли / уходят: в Федоренко, з Щегрикович (Слуцк), з Калугин (Карпаты, Украина, Д1), з Яшин, п Батищев (Олимпик, Донецк, Украина, Д1), н Карп.



«Воронам», судя по всему, удается сохранить прошлогодний костяк. Селекция, очевидно, будет зависеть от того, выйдет ли трудоустроиться на стороне легионерам — Федоренко, Яшину, Калугину, Батищеву. Пока же последний рубеж крепит Амельченко, а центр обороны — Челядинский.



СЛУЦК

Пришли / приходят: в Панкратов (Белшина, Д2), з Образов (Днепр), з Каршакевич (Торпедо-БелАЗ), з Рочев (Ислочь), з Сафонов (Николаев, Украина, Д2), з Щегрикович (Крумкачы), з Бургиу (Петрокуб, Молдова, Д1), п Тюнис (Динамо, Вранье, Сербия, Д2), п Трачинский (Шилас, Литва, Д1), н Затенко (Химик, Д2).

Ушли / уходят: в Лесько (Ислочь), з Алисейко (Динамо Бр), з Алексей Залеский (Витебск), з Голяткин, з Рудюк (Днепр), п Глебко (Городея), п Левицкий (Неман), п Куган, п Милько, п Перепечко.



«Слуцк» затеял перестройку состава — не то чтобы грандиозную, но заметную вполне. Скажем, из игроков, пребывающих нынче на карандаше у Виталия Павлова, запросто можно склеить полноценную оборону. Даже без учета легионеров она выглядит так: Щегрикович — Каршакевич — Образов — Рочев. Что касается средней линии, то ее, видимо, еще предстоит усилить.



НАФТАН

Пришли / приходят: в Аснин (Динамо Бр), в Каминский (Орша, Д2), з Козлов (Динамо Мн), п Богунов, п Елезаренко, н Теверов (оба — Шахтер).

Ушли / уходят: з Борисов (Динамо Бр), з Гунчак (завершил карьеру), з Зюлев (Ислочь), з Кондратьев, п Шугунков (оба — Белшина, Д2), п Березкин (БАТЭ), п Клименчук, н Коляев, в Степанов, п Якимов (Неман).



Новополочане, у которых только что на контракте было всего четыре исполнителя, мало-помалу нанизывают на этот каркас новых игроков. Они заполнили вратарскую позицию. А удастся вернуть из «Шахтера» Елезаренко с Теверовым, да заключить контракт с Богуновым, который долго восстанавливался после травмы, и жить станет куда веселее.



НЕМАН

Пришли / приходят: з Гольцев, з Хвалько, п Квенцер, н Лукашин (все — Лида, Д2), п Гончарук, п Носко (оба — Сморгонь, Д2), п Жуковский (Динамо Мн), п Забелин (Гранит, Д2), п Цеслюкевич (Барановичи, Д2), п Якимов (Нафтан), п М. Яблонский (Сморгонь, Д2), н Хлебосолов (Барановичи, Д2).

Ушли / уходят: з Космынин (Алмалык, Узбекистан, Д1), з Сосновский (Ислочь), з Позняк (Шахтер), з Павловец (Торпедо-БелАЗ), п Рожок (Витебск), п Васьков (Вентспилс, Латвия, Д1).



«Неман» укрепил среднюю линию Жуковским и Якимовым. Экс-игроки «Нафтана» — старые знакомые рулевого гродненцев Игоря Ковалевича. Как, впрочем, и форвард Хлебосолов, и правый полузащитник «Сморгони» Яблонский из «молодежки» нового созыва.



ГОМЕЛЬ

Пришли / приходят: в Руденок (Ислочь), з Пыско (Ильичевец, Украина, Д2), п Бадоян (Бананц, Армения, Д1), п Жесткин (Белшина, Д2),

Ушли / уходят: —



Гомельчане массовых действий на трансферном рынке по-прежнему не предпринимают. Сохранили прошлогодний состав — хорошо. Проводят точечную селекцию — еще лучше. А может, все впереди?



ДНЕПР

Пришли / приходят: з Рудюк (Слуцк), з Мамаханов (Россия, ЛФЛ), п Шрамченко (Динамо Мн), п Федосов, п Олберкис (Паневежис, Литва, Д2), п Гевлич (Тернополь, Украина, Д2), з Варванин (Олимпик-мол., Украина), п Сторожук (Кафа, Крым, Д1).

Ушли / уходят: з Марков, з Образов (Слуцк), п Хотов, п Галюза, н Юрченко, н Гаврюшко, н Грибовский.



Только могилевчане пока не совершили ни единого приобретения. А, исходя из масштаба потерь, делать их предстоит немало. Пока же состав «Днепра» сильно размыт.