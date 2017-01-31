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31 января 2017, 8:56 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Халла» Мэйсон, получивший перелом черепа в игре с «Челси», выписан из больницы

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба «Халл» Райан Мэйсон, который получил перелом черепа в матче чемпионата страны против «Челси», выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба «Халла».

На 12-й минуте встречи, которая прошла 22 января и завершилась победой лондонской команды со счетом 2:0, 25-летний игрок столкнулся с защитником «Челси» Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада «Халла» воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован. В больнице он перенес операцию.

Футболист будет проходить реабилитацию в домашних условиях. О сроках восстановления не сообщается.

Мэйсон выступает за «Халл» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в различных турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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