Футболист «Халла» Мэйсон, получивший перелом черепа в игре с «Челси», выписан из больницы
МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Полузащитник английского футбольного клуба «Халл» Райан Мэйсон, который получил перелом черепа в матче чемпионата страны против «Челси», выписан из больницы. Об этом сообщает
пресс-служба «Халла».
На 12-й минуте встречи, которая прошла 22 января и завершилась победой лондонской команды со счетом 2:0, 25-летний игрок столкнулся с защитником «Челси» Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада «Халла» воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован. В больнице он перенес операцию.
Футболист будет проходить реабилитацию в домашних условиях. О сроках восстановления не сообщается.
Мэйсон выступает за «Халл» с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей в различных турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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