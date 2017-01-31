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31 января 2017, 8:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вальехо и Маркос Льоренте по окончании сезона вернутся в «Реал»

Руководство и тренерский штаб мадридского «Реала» приняли решение вернуть в ряды команды двух своих футболистов, выступающих на правах аренды за другие клубы, сообщает AS.

Речь идёт о защитнике Хесусе Вальехо, защищающем цвета «Айнтрахта», и полузащитнике Маркосе Льоренте, играющем в «Алавесе». Аренда обоих футболистов заканчивается летом 2017 года.

Ожидается, в частности, что Вальехо заменит защитника Пепе, который не продлит контракт с «Королевским клубом». Льоренте главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан собирается использовать в качестве опорного полузащитника.

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