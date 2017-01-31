Вальехо и Маркос Льоренте по окончании сезона вернутся в «Реал»

Речь идёт о защитнике Хесусе Вальехо, защищающем цвета «Айнтрахта», и полузащитнике Маркосе Льоренте, играющем в «Алавесе». Аренда обоих футболистов заканчивается летом 2017 года.



Ожидается, в частности, что Вальехо заменит защитника Пепе, который не продлит контракт с «Королевским клубом». Льоренте главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан собирается использовать в качестве опорного полузащитника.