MozzartSport: Асеведо разорвал контракт с «Кайратом» и перейдет в «Црвену Звезду»
Как пишет MozzartSport, сильнейший клуб Сербии «Црвена Звезда» пригласил в свой состав чилийца Герсона Асеведо, выступавшего до последнего времени за «Кайрат», сообщает Sports.kz.
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По информации наших сербских коллег, «Црвена Звезда» сделала официальное предложение теперь уже бывшему, как пишет MozzartSport, кайратовцу. Как стало известно журналистам из Сербии, люди из руководства «Црвены Звезды», которые непосредственно участвовали в этом трансфере, настаивали, чтобы возможный переход Асеведо держался в строгом секрете, так как все это время полузащитник не разрывал контракта с «Кайратом». В эту работу был включен сербский тренер Марко Гвозденович.
Как гласит предварительный договор «Црвены Звезды» с Герсоном Асеведо, на этих выходных чилиец прилетает в Белград. По мнению наших коллег, хорошей новостью для «Црвены Звезды» является тот факт, что опытный южноамериканец смог прекратить свое сотрудничество с бывшим соперником «красно-белых» в квалификации Лиги Европы, так что «звездаши» намереваются принять Асеведо в качестве свободного агента.
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