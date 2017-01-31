MozzartSport: Асеведо разорвал контракт с «Кайратом» и перейдет в «Црвену Звезду»

По информации наших сербских коллег, «Црвена Звезда» сделала официальное предложение теперь уже бывшему, как пишет MozzartSport, кайратовцу. Как стало известно журналистам из Сербии, люди из руководства «Црвены Звезды», которые непосредственно участвовали в этом трансфере, настаивали, чтобы возможный переход Асеведо держался в строгом секрете, так как все это время полузащитник не разрывал контракта с «Кайратом». В эту работу был включен сербский тренер Марко Гвозденович.



Как гласит предварительный договор «Црвены Звезды» с Герсоном Асеведо, на этих выходных чилиец прилетает в Белград. По мнению наших коллег, хорошей новостью для «Црвены Звезды» является тот факт, что опытный южноамериканец смог прекратить свое сотрудничество с бывшим соперником «красно-белых» в квалификации Лиги Европы, так что «звездаши» намереваются принять Асеведо в качестве свободного агента.