Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28607191/
31 января 2017, 8:35 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Станимир Стойлов: «Астана» решила сделать ставку на Маевского, а АПОЭЛ давно хотел Каньяса

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал переход полузащитника команды Рохера Каньяса в кипрский АПОЭЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер <span class=error>Астаны</span> Станимир <span class=error>Стойлов</span> прокомментировал переход полузащитника команды <span class=error>Рохера</span> <span class=error>Каньяса</span> в кипрский <span class=error>АПОЭЛ</span> сообщает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее столичный клуб подтвердил, что 26-летний колумбиец перешел в АПОЭЛ на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до 31 мая 2017 года. По словам Стойлова, летом Каньяс вернется в «Астану».

«В первую очередь хотел бы отметить, что Рохер очень много сделал для нашего клуба, и мы очень ценим его вклад. Как вы знаете, сейчас команда подписала контракт с Иваном Маевским, и тренерский штаб решил в первой половине сезона сделать на него ставку для его более быстрой адаптации к клубу и стране. К тому же, АПОЭЛ давно хотел получить Рохера и, учитывая, что киприоты продолжают выступать в Лиге Европы, борются за чемпионство, мы посчитали, что аренда сроком на пять месяцев будет полезна и клубу, и самому игроку. Летом Рохер вернется в клуб и, в зависимости от обстоятельств, будет приниматься дальнейшее решение», — приводит слова Стойлова официальный сайт клуба.

Добавим, что Маевский последние два сезона выступал в российской премьер-лиге в составе махачкалинского «Анжи». С 2015 года игрок регулярно вызывается в национальной сборной Беларуси, в составе которой провел уже 12 матчей.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
АПОЭЛ
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 января

Спарринговавший с Головкиным и "Канело" экс-чемпион оценил шансы мексиканца на победу

Соревнования Универсиады-2017 перенесены из-за погодных условий

"Астана" решила сделать ставку на Маевского, а АПОЭЛ давно хотел Каньяса - Станимир Стойлов