Станимир Стойлов: «Астана» решила сделать ставку на Маевского, а АПОЭЛ давно хотел Каньяса
Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал переход полузащитника команды Рохера Каньяса в кипрский АПОЭЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее столичный клуб подтвердил, что 26-летний колумбиец перешел в АПОЭЛ на правах аренды. Срок арендного соглашения рассчитан до 31 мая 2017 года. По словам Стойлова, летом Каньяс вернется в «Астану».
«В первую очередь хотел бы отметить, что Рохер очень много сделал для нашего клуба, и мы очень ценим его вклад. Как вы знаете, сейчас команда подписала контракт с Иваном Маевским, и тренерский штаб решил в первой половине сезона сделать на него ставку для его более быстрой адаптации к клубу и стране. К тому же, АПОЭЛ давно хотел получить Рохера и, учитывая, что киприоты продолжают выступать в Лиге Европы, борются за чемпионство, мы посчитали, что аренда сроком на пять месяцев будет полезна и клубу, и самому игроку. Летом Рохер вернется в клуб и, в зависимости от обстоятельств, будет приниматься дальнейшее решение», — приводит слова Стойлова официальный сайт клуба.
Добавим, что Маевский последние два сезона выступал в российской
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