Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28607181/
31 января 2017, 8:29 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Владимир Стогниенко: Аршавин — лидер, вокруг которого нужно строить игру

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением касательно возвращения футболиста алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина в сборную России, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением касательно возвращения футболиста <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> Андрея <span class=error>Аршавина</span> в сборную России сообщает корреспондент KazFootball.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Если есть возрастные игроки в национальной команде, то почему так резко из сборной пропал Андрей Аршавин, который считается лучшим русским футболистом последних 15 лет? Стоит ли попробовать вернуть Аршавина в сборную хотя бы на товарищеский матч или его успехи в Казахстане не достаточно убедительны, чтобы вновь дать ему шанс в национальной команде?
— Андрею Аршавину 36 лет в наступающем году, и 37 — в год чемпионата мира. Он — лидер, вокруг которого нужно строить игру. Тренеры сборной последних лет не видят такой возможности.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
30 января

Пол Малиньяджи: «Бой Головкин - Джейкобс убивает поединок Канело - Чавес»

«Кайрат» подписал экс-футболиста «Гамбурга»

Мексиканский тренер поставил тысячу долларов на победу Джейкобса над Головкиным