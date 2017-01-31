Владимир Стогниенко: Аршавин — лидер, вокруг которого нужно строить игру
Известный российский комментатор Владимир Стогниенко поделился мнением касательно возвращения футболиста алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина в сборную России, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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— Если есть возрастные игроки в национальной команде, то почему так резко из сборной пропал Андрей Аршавин, который считается лучшим русским футболистом последних 15 лет? Стоит ли попробовать вернуть Аршавина в сборную хотя бы на товарищеский матч или его успехи в Казахстане не достаточно убедительны, чтобы вновь дать ему шанс в национальной команде?
— Андрею Аршавину 36 лет в наступающем году, и 37 — в год чемпионата мира. Он — лидер, вокруг которого нужно строить игру. Тренеры сборной последних лет не видят такой возможности.
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