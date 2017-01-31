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31 января 2017, 8:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Алешандре Пато перешел из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Бразильский нападающий Алешандре Пато перешел из испанского футбольного клуба «Вильярреал» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает агентство Синьхуа.

Сделка оценивается в 18 миллионов евро.

«Я очень счастлив стать частью этой новой семьи», — написал Пато на своей странице в Instagram рядом со своей фотографией вместе с главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро.

В нынешнем сезоне 27-летний Пато в 24 матчах за «Вильярреал» в различных турнирах забил 6 голов.

В январе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» приобрел футболиста петербургского «Зенита» — полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.
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