Футболист Алешандре Пато перешел из «Вильярреала» в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Бразильский нападающий Алешандре Пато перешел из испанского футбольного клуба «Вильярреал» в китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь», сообщает агентство Синьхуа.
Сделка оценивается в 18 миллионов евро.
«Я очень счастлив стать частью этой новой семьи», — написал Пато на своей странице в Instagram рядом со своей фотографией вместе с главным тренером «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Фабио Каннаваро.
В нынешнем сезоне 27-летний Пато в 24 матчах за «Вильярреал» в различных турнирах забил 6 голов.
В январе «Тяньцзинь Цюаньцзянь» приобрел футболиста петербургского «Зенита» — полузащитника сборной Бельгии Акселя Витселя.
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