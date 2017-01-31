«Астана» раскрыла условия перехода Рохера Каньяса в АПОЭЛ

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«Между «Астаной» и кипрским АПОЭЛем было подписано соглашение по переходу на правах аренды центрального полузащитника Рохера Каньяса. Срок аренды колумбийца рассчитан до 31 мая 2017 года.

Каньяс в составе команды из столицы Казахстана выступает с сезона 2014 года. За это время вместе с командой выиграл три чемпионских титула, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и Лиги Европы. Всего на данный момент в футболке столичного клуба провел 127 матчей, в которых отличился 17 голами, — говорится в сообщении.

Накануне АПОЭЛ объявил о подписании контракта с Каньясом. В новом клубе 26-летний полузащитник выбрал себе 80-й номер.

Ранее кипрские СМИ сообщали, что Каньяс перейдет в новый клуб на правах полугодовой аренды. При этом в контракте предусмотрен пункт, по условиям которого АПОЭЛ имеет право выкупить игрока. Финансовые условия сделки не уточняются.