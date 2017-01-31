«Вулверхэмптон» заключил полноценный контракт на 4,5 года с Элдером Коштой
«Вулверхэмптон» заключил долгосрочный контракт с полузащитником лиссабонской «Бенфики» Элдером Коштой. Соглашение рассчитано на 4,5 года, сообщает официальный сайт английского клуба. С лета 2016 года Кошта выступал за «волков» на правах аренды.
По неофициальным данным, сумма трансфера 23-летнего вингера составила £13 млн, что является рекордной сделкой для «Вулверхэмптона».
В текущем сезоне Чемпионшипа Кошта провёл в составе «волков» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.
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