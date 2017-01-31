«Вулверхэмптон» заключил полноценный контракт на 4,5 года с Элдером Коштой

По неофициальным данным, сумма трансфера 23-летнего вингера составила £13 млн, что является рекордной сделкой для «Вулверхэмптона».



В текущем сезоне Чемпионшипа Кошта провёл в составе «волков» 25 матчей, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">✍️ We are delighted to announce that Helder Costa has signed for Wolves on a four-and-a-half-year deal. <a href="https://twitter.com/hashtag/CongratsCosta?src=hash">#CongratsCosta</a> <a href="https://t.co/jLt0fgVfQh">pic.twitter.com/jLt0fgVfQh</a></p>— Wolves (@OfficialWolves) <a href="https://twitter.com/OfficialWolves/status/826120319614218242">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>