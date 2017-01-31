«Бенфика» потерпела второе поражение в этом сезоне чемпионата Португалии

Единственный гол в середине первого тайма забил Жозе Оливейра.



«Бенфика» потерпела второе поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии. Ранее «орлы» 2 декабря уступили «Маритиму» (1:2) и с тех пор не проигрывали на протяжении шести матчей турнира.



«Бенфика» (45 очков) занимает первое место в таблице, опережая «Порту» на один балл. «Витория Сетубал» (28) идёт шестой.