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31 января 2017, 1:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» потерпела второе поражение в этом сезоне чемпионата Португалии

«Витория Сетубал» победила «Бенфику» в матче 19-го тура чемпионата Португалии. Встреча проходила в Сетубале на стадионе «Бонфим» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в середине первого тайма забил Жозе Оливейра.

«Бенфика» потерпела второе поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии. Ранее «орлы» 2 декабря уступили «Маритиму» (1:2) и с тех пор не проигрывали на протяжении шести матчей турнира.

«Бенфика» (45 очков) занимает первое место в таблице, опережая «Порту» на один балл. «Витория Сетубал» (28) идёт шестой.

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