Гол экс-игрока «Рубина» Лемоса помог «Лас-Пальмасу» победить «Валенсию»
«Лас-Пальмас» выиграл у «Валенсии» в матче 20-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 3:1.
На гол Сантьяго Лоренсо хозяева ответили точными ударами Хонатана Виеры,
На 51-й минуте, при счёте 1:1, с поля за вторую жёлтую карточку был удалён Мунир
«Лас-Пальмас» (28 очков) занимает 11-е место в Примере. «Валенсия» (19) идёт 15-й и имеет одну игру в запасе.
|30.01.2017 22:45
|основной раунд: 20-й тур
|Gran Canaria
|Лас-Пальмас
|3:1
|Валенсия
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Солар Кике Сетьен
|Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|4
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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