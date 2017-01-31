Гол экс-игрока «Рубина» Лемоса помог «Лас-Пальмасу» победить «Валенсию»

На гол Сантьяго Лоренсо хозяева ответили точными ударами Хонатана Виеры, экс-игрока «Рубина» Маурисио Лемоса и Кевина-Принса Боатенга.



На 51-й минуте, при счёте 1:1, с поля за вторую жёлтую карточку был удалён Мунир Эль-Хаддади.



«Лас-Пальмас» (28 очков) занимает 11-е место в Примере. «Валенсия» (19) идёт 15-й и имеет одну игру в запасе.