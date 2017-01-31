Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28605608/
31 января 2017, 1:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гол экс-игрока «Рубина» Лемоса помог «Лас-Пальмасу» победить «Валенсию»

«Лас-Пальмас» выиграл у «Валенсии» в матче 20-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 3:1.

На гол Сантьяго Лоренсо хозяева ответили точными ударами Хонатана Виеры, экс-игрока «Рубина» Маурисио Лемоса и Кевина-Принса Боатенга.

На 51-й минуте, при счёте 1:1, с поля за вторую жёлтую карточку был удалён Мунир Эль-Хаддади.

«Лас-Пальмас» (28 очков) занимает 11-е место в Примере. «Валенсия» (19) идёт 15-й и имеет одну игру в запасе.

30.01.2017 22:45 основной раунд: 20-й тур Gran Canaria
Лас-Пальмас 3:1 Валенсия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
42′ Хонатан Вьера (К-П. Боатенг) 21
57′ Маурисио Лемос 3
61′ Кевин-Принс Боатенг (П. Бигас) 7
22 Санти Мина (Хосе Гайя) 21′
Составы
Хави Варас 13
Маурисио Лемос 3
Маседу Роша Мишел 12
Педро Бигас 17
Дани Кастельяно 23
Анхель Санчес Монторо 6
Кевин-Принс Боатенг 7
82′ Роке Меса 15
65′ Висенте Гомес 4
Тана 24
73′ Херонимо Фигероа Момо 11
Ален Халилович 20
77′ Хонатан Вьера 21
Марко Ливая 9
1 Диегу Алвес
2 Жоау Канселу
5 Эльяким Мангала
14 Хосе Гайя
24 Эсекиэль Гарай
10 Даниэль Парехо 64′
9 Мунир Эль-Хаддади 48′ 51′
22 Санти Мина
8 Энцо Перес 45′ 44′
7 Мата Марио Суарес
28 Карлос Солер 87′
21 Мартин Монтойя
17 Нани 67′ 27′
12 Симоне Дзадза
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 8
4 Удары в створ 3
6 Угловые 3
17 Фолы 13
5 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Сантьяго Хайме Латре (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Лас-Пальмас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России