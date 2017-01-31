Венгер объяснил, почему «Арсеналу» не нужен форвард «Реала» Бензема

«Бензема связывают слухами с “Арсеналом”, потому что он француз. Плюс шумиха вокруг него в связи с тем, что он может покинуть клуб. Однако у “Арсенала” нет никакой нужды покупать нападающего. У нас в атаке много игроков, и никто больше не нужен. Я убеждён в том, что количество и качество игроков, которыми мы располагаем, соответствует тому, что нам необходимо», — цитирует Венгера Sky Sports.