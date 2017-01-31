«Кристал Пэлас» подпишет Миливоевича, которым интересовался «Зенит»
«Кристал Пэлас» договорился с «Олимпиакосом» о покупке полузащитника Луки Миливоевича, сообщает Sky Sports. Завтра игрок прибудет в Лондон, где пройдет медосмотр и подпишет контракт. Греческий клуб получит за него 15 миллионов евро.
В этом сезоне Миливоевич провел 17 матчей в чемпионате Греции, в которых забил шесть мячей. Ранее интерес к игроку проявлял «Зенит». Питерский клуб летом готов был потратить около 10 миллионов евро.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter