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31 января 2017, 0:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Кейн, Роуз и Алдервейрелд помогут «Тоттенхэму» в матче с «Сандерлендом»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино сообщил, что форвард Гарри Кейн, а также защитники Дэнни Роуз и Тоби Алдервейрелд, испытывавшие проблемы со здоровьем, смогут помочь команде в матче 23-го тура АПЛ с «Сандерлендом» (31 января).

«Кейн в порядке, он уже возобновил тренировки и выглядит очень хорошо. Он готов сыграть с “Сандерлендом”. То же самое касается Роуза и Тоби, они тоже в порядке. Небольшие проблемы есть у Кирана Триппьера, но он вернётся через пару дней», — цитирует Почеттино Goal.

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