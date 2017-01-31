Кейн, Роуз и Алдервейрелд помогут «Тоттенхэму» в матче с «Сандерлендом»

«Кейн в порядке, он уже возобновил тренировки и выглядит очень хорошо. Он готов сыграть с “Сандерлендом”. То же самое касается Роуза и Тоби, они тоже в порядке. Небольшие проблемы есть у Кирана Триппьера, но он вернётся через пару дней», — цитирует Почеттино Goal.