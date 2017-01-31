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31 января 2017, 0:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сампдория» выкупила у «Бенфики» Джуричича в день его 25-летия

Полузащитник Филип Джуричич стал полноценным игроком «Сампдории».

Итальянский клуб выкупил у «Бенфики» трансфер футболиста в день его 25-летия, информирует официальный сайт генуэзцев. До этого Джуричич выступал за «Сампдорию» на правах аренды.

Также «Сампдория» продала «Бенфике» защитника Педру Перейру, который получил пять жёлтых карточек в 12 матчах нынешнего розыгрыша итальянской Серии А.

Джуричич принял участие в семи матчах этого сезона чемпионата Италии, проведя на поле в общей сложности лишь 100 минут.

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