«Гамбург» приобрёл защитника сборной Бразилии Уоллеса

Уоллес является воспитанником «Гремио», в составе которого он выступает с 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии защитник провёл девять матчей (все — в основе) за клуб, но результативными действиями не отметился. Прошлым летом он дебютировал в составе сборной Бразилии.