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31 января 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гамбург» приобрёл защитника сборной Бразилии Уоллеса

Защитник «Гремио» и сборной Бразилии Уоллес продолжит карьеру в «Гамбурге», сообщает пресс-служба немецкого клуба. 21-летний футболист заключил соглашение, которое будет рассчитано до лета 2021 года.

Уоллес является воспитанником «Гремио», в составе которого он выступает с 2014 года. В минувшем сезоне чемпионата Бразилии защитник провёл девять матчей (все — в основе) за клуб, но результативными действиями не отметился. Прошлым летом он дебютировал в составе сборной Бразилии.

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