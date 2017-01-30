Де Шильо из-за травмы не поможет «Милану» в течение 3−4 недель
Защитник «Милана» Маттио Де Шильо получил травму в выездном матче 22-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:2). У футболиста диагностировали растяжение связок правой лодыжки,
из-за чего он пропустит три-четыре недели, информирует Gazzetta dello Sport.
На 71-й минуте Родриго Де Пауль нанёс травму Де Шильо и получил жёлтую карточку. Две минуты спустя он принёс своей команде победу, пока россонери играли вдесятером, так как Де Шильо покинул поле, но
|29.01.2017 17:00
|Зрители 26008
|основной раунд: 22-й тур
|Dacia Arena
Главные тренеры
|Луиджи Дель Нери
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|5
|2
|Угловые
|7
|9
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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