Де Шильо из-за травмы не поможет «Милану» в течение 3−4 недель

На 71-й минуте Родриго Де Пауль нанёс травму Де Шильо и получил жёлтую карточку. Две минуты спустя он принёс своей команде победу, пока россонери играли вдесятером, так как Де Шильо покинул поле, но из-за отсутствия остановок в игре гости не могли провести замену.