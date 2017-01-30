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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28605073/
30 января 2017, 23:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Де Шильо из-за травмы не поможет «Милану» в течение 3−4 недель

Защитник «Милана» Маттио Де Шильо получил травму в выездном матче 22-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:2). У футболиста диагностировали растяжение связок правой лодыжки, из-за чего он пропустит три-четыре недели, информирует Gazzetta dello Sport.

На 71-й минуте Родриго Де Пауль нанёс травму Де Шильо и получил жёлтую карточку. Две минуты спустя он принёс своей команде победу, пока россонери играли вдесятером, так как Де Шильо покинул поле, но из-за отсутствия остановок в игре гости не могли провести замену.

29.01.2017 17:00 Зрители 26008 основной раунд: 22-й тур Dacia Arena
Удинезе 2:1 Милан
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Луиджи Дель Нери Винченцо Монтелла
Голы
31′ Сириль Теро (Э. Халльфредссон) 77
73′ Родриго де Пауль (Я. Янкто) 10
5 Джакомо Бонавентура (Хесус Хоакин Сусо) 8′
Составы
Орестис Карнезис 1
62′ Самир 3
Данилу Ларанжейра 5
Диас да Силва дал Белу Фелипе 30
Якуб Янкто 14
Эмиль Халльфредссон 23
Дуван Сапата 9
Сириль Теро 77
72′ Секу Фофана 6
Али Аднан 53
71′ 90′ Родриго де Пауль 10
Тома Эрто 75
30′ Давиде Фараони 37
83′ Габриэле Анджелла 4
99 Джанлуиджи Доннарумма
13 Алессио Романьоли 54′
20 Иньяцио Абате
29 Габриэль Палетта
33 Юрай Куцка
73 Мануэль Локателли
80 Марио Пашалич 45+4′
8 Хесус Хоакин Сусо
2 Маттиа Де Шильо 74′
21 Леонель Ванджони
5 Джакомо Бонавентура 27′
7 Жерар Деулофеу
70 Карлос Бакка 71′
9 Джанлука Лападула
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
5 Удары в створ 5
2 Угловые 7
9 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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