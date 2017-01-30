Футболист «Ювентуса» отказался пожать тренеру руку после замены
Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала отказался пожать руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри после замены в матче чемпионата Италии с «Сассуоло». Видео появилось на
YouTube-канале THE INVINCIBLE.
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Видимо, что-то случилось...
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Эпизод произошел на 77-й минуте встречи, вместо Дибалы на поле вышел Марко Пьяцца. Недовольный этим форвард демонстративно прошел мимо тренера. Аллегри сделал вид, что ничего не заметил. «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0.
Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года. За это время нападающий провел в составе «Старой синьоры» 45 матчей и забил 23 мяча.
|29.01.2017 17:00
|Зрители 21584
|основной раунд: 22-й тур
|Mapei Stadium – Citta del Tricolore
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Массимилиано Аллегри
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|6
|18
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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