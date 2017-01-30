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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28604992/
30 января 2017, 23:06 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Футболист «Ювентуса» отказался пожать тренеру руку после замены

Нападающий «Ювентуса» Паоло Дибала отказался пожать руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри после замены в матче чемпионата Италии с «Сассуоло». Видео появилось на YouTube-канале THE INVINCIBLE.

Нападающий <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Паоло</span> <span class=error>Дибала</span> отказался пожать руку главному тренеру команды Массимилиано Аллегри после замены в матче чемпионата Италии с <span class=error>Сассуоло</span>. Видео появилось на <nobr>YouTube-канале</nobr> THE INVINCIBLE. Увеличить
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Эпизод произошел на 77-й минуте встречи, вместо Дибалы на поле вышел Марко Пьяцца. Недовольный этим форвард демонстративно прошел мимо тренера. Аллегри сделал вид, что ничего не заметил. «Ювентус» одержал победу со счетом 2:0.

Дибала перешел в «Ювентус» летом 2015 года. За это время нападающий провел в составе «Старой синьоры» 45 матчей и забил 23 мяча.

29.01.2017 17:00 Зрители 21584 основной раунд: 22-й тур Mapei Stadium – Citta del Tricolore
Сассуоло 0:2 Ювентус
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Массимилиано Аллегри
Голы
9 Гонсало Игуаин (А. Сандру) 9′
6 Сами Хедира (Г. Игуаин) 25′
Составы
Андреа Консильи 47
Лука Антей 5
65′ Федерико Пелузо 13
Франческо Ачерби 15
Паоло Каннаваро 28
Альберто Аквилани 21
23′ Маттео Политано 16
Доменико Берарди 25
59′ Лоренцо Пеллегрини 6
Альфред Данкан 32
37′ 59′ Лука Маццителли 22
Грегуар Дефрель 11
75′ Алессандро Матри 10
Антонино Рагуза 90
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини
12 Алекс Сандру
19 Леонардо Бонуччи
26 Штефан Лихтштайнер
5 Миралем Пьянич 58′
6 Сами Хедира
9 Гонсало Игуаин
17 Марио Манджукич
7 Хуан Куадрадо 83′
28 Томас Ринкон
21 Пауло Дибала 77′
20 Марко Пьяца
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 5
5 Угловые 6
18 Фолы 13
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Даниэле Довери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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