Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии будут сыграны с 17 по 20 февраля, информирует BBC.
«Бернли» — «Линкольн Сити»,
«Фулхэм» — «Тоттенхэм Хотспур»,
«Блэкберн» — «Манчестер Юнайтед»,
«Саттон Юнайтед» — «Арсенал»,
«Мидлсбро» — «Оксфорд Юнайтед»,
«Вулверхэмптон» — «Челси»,
«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити»,
«Миллуолл» — победитель пары «Дерби Каунти» — «Лестер Сити».
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