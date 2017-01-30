Состоялась жеребьёвка 1/8 финала Кубка Англии

Защитник «Милана» Маттио Де Шильо получил травму в выездном матче 22-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (1:2). У футболиста диагностировали растяжение связок правой лодыжки, из-за чего он пропустит три-четыре недели, информирует Gazzetta dello Sport.