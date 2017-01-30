Получивший тяжёлую травму в матче с «Челси» Мэйсон выписан из больницы

В матче 22-го тура АПЛ с «Челси» Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом. У полузащитника был проломлен череп. На восстановление ему потребуется от 6 до 9 месяцев.



Мэйсон является воспитанником «Тоттенхэма» и перешёл в «Халл» из родного клуба перед началом нынешнего сезона.