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30 января 2017, 22:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Получивший тяжёлую травму в матче с «Челси» Мэйсон выписан из больницы

Полузащитник «Халл Сити» Райан Мэйсон идет на поправку. Сегодня футболист был выписан из больницы, информирует Sky Sports. Ранее Мэйсон успешно перенес операцию в связи с переломом основания черепа.

В матче 22-го тура АПЛ с «Челси» Мэйсон получил тяжёлые травмы в столкновении с защитником синих Гари Кэхиллом. У полузащитника был проломлен череп. На восстановление ему потребуется от 6 до 9 месяцев.

Мэйсон является воспитанником «Тоттенхэма» и перешёл в «Халл» из родного клуба перед началом нынешнего сезона.

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