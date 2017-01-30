«Ювентус» объявил о покупке форварда «Асколи» за шесть миллионов евро

20-летний форвард поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать до лета 2021 года. Отмечается, что «Старая синьора» заплатила за футболиста шесть миллионов евро, которые будут выплачены в течение двух лет. Стоимость игрока может увеличиться еще на четыре миллиона, если будут выполнены прописанные в контракте условия.

Остаток сезона Орсолини доиграет в «Асколи» на правах аренды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">UFFICIALE - Riccardo Orsolini è bianconero <a href="https://t.co/Q96qhwMWEX">https://t.co/Q96qhwMWEX</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/BenvenutoRiccardo?src=hash">#BenvenutoRiccardo</a> <a href="https://t.co/2UPKI4adq9">pic.twitter.com/2UPKI4adq9</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/826139205239717893">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>