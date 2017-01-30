«Ювентус» объявил о покупке форварда «Асколи» за шесть миллионов евро
Нападающий «Асколи» Риккардо Орсолини стал игроком «Ювентуса», информирует клубная
пресс-служба.
20-летний форвард поставил свою подпись под контрактом, который будет действовать до лета 2021 года. Отмечается, что «Старая синьора» заплатила за футболиста шесть миллионов евро, которые будут выплачены в течение двух лет. Стоимость игрока может увеличиться еще на четыре миллиона, если будут выполнены прописанные в контракте условия.
Остаток сезона Орсолини доиграет в «Асколи» на правах аренды.
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