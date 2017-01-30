«Милан» арендовал Окампоса до конца сезона

22-летний аргентинец был арендован у «Дженоа» до конца сезона, а права на игрока принадлежат «Марселю». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в чемпионате Италии и отметился тремя голами.

На данный момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А и отстает от зоны еврокубков на три очка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Official Statement<br>➡ <a href="https://t.co/kCCiB2MP6u">https://t.co/kCCiB2MP6u</a><br>Comunicato Ufficiale<br>➡ <a href="https://t.co/vBHOSCjXnx">https://t.co/vBHOSCjXnx</a> <a href="https://t.co/hyMx8VVPHC">pic.twitter.com/hyMx8VVPHC</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/826142332529553411">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>