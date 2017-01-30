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30 января 2017, 22:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Милан» арендовал Окампоса до конца сезона

«Милан» объявил о приобретении полузащитника Лукаса Окампоса на своем официальном сайте.

22-летний аргентинец был арендован у «Дженоа» до конца сезона, а права на игрока принадлежат «Марселю». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в чемпионате Италии и отметился тремя голами.

На данный момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А и отстает от зоны еврокубков на три очка.

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