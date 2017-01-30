«Милан» арендовал Окампоса до конца сезона
«Милан» объявил о приобретении полузащитника Лукаса Окампоса на своем официальном сайте.
22-летний аргентинец был арендован у «Дженоа» до конца сезона, а права на игрока принадлежат «Марселю». В текущем сезоне футболист провел 14 матчей в чемпионате Италии и отметился тремя голами.
На данный момент «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А и отстает от зоны еврокубков на три очка.
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