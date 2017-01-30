«Саутгемптон» согласовал с «Наполи» трансфер футболиста Маноло Габбьядини
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. «Саутгемптон» и «Наполи» согласовали условия перехода в английский клуб футболиста неаполитанцев Маноло Габбьядини, сообщает Sky Sports.
По информации источника, «Наполи» согласился отпустить 25-летнего нападающего за компенсацию в размере 14,5 миллиона фунтов стерлингов. Также неаполитанцы могут получить около 2,5 миллиона фунтов в качестве бонусов за успешное выступление Габбьядини в Англии. Как отмечается, итальянский форвард должен прибыть в Англию во вторник для прохождения медосмотра и заключения контракта.
Габбьядини перешел в «Наполи» в 2015 году из «Сампдории». В составе неаполитанцев игрок провел 73 матча во всех турнирах и забил 24 мяча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter