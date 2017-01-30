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30 января 2017, 21:25 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Саутгемптон» согласовал с «Наполи» трансфер футболиста Маноло Габбьядини

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. «Саутгемптон» и «Наполи» согласовали условия перехода в английский клуб футболиста неаполитанцев Маноло Габбьядини, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Наполи» согласился отпустить 25-летнего нападающего за компенсацию в размере 14,5 миллиона фунтов стерлингов. Также неаполитанцы могут получить около 2,5 миллиона фунтов в качестве бонусов за успешное выступление Габбьядини в Англии. Как отмечается, итальянский форвард должен прибыть в Англию во вторник для прохождения медосмотра и заключения контракта.

Габбьядини перешел в «Наполи» в 2015 году из «Сампдории». В составе неаполитанцев игрок провел 73 матча во всех турнирах и забил 24 мяча.

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