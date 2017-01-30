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30 января 2017, 21:36 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Халл Сити» близок к подписанию Раноккиа

Защитник «Интера» Андреа Раноккиа до закрытия трансферного окна может перейти в «Халл Сити».

Согласно Gazzetta Dello Sport, англичане практически уладили все детали сделки с клубом, теперь же 28-летний игрок должен решить, переезжать ли на Туманный Альбион или продолжить выступления в Италии. Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в «Болонью».

Напомним, что об интерес к футболисту проявлял «Зенит». Согласно итальянским СМИ, питерцы были готовы включить в сделку по Раноккиа защитника Доменико Кришито. Позже появилась информация о том, что футболист «Интера» отказался от сделки с питерцами.

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