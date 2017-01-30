«Челси» хочет купить Дембеле, «Селтик» не продаст его меньше чем за £ 40 млн
Нападающий «Селтика» Мусса Дембеле может продолжить карьеру в Англии. В покупке 20-летнего игрока заинтересован «Челси», но «Селтик» не хочет продавать Дембеле и не станет рассматривать варианты с продажей футболиста меньше чем за £ 40 млн (около € 47 млн), информирует Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм Юнайтед» предложил за Дембеле € 24 млн. Также интерес к игроку проявляют «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Дембеле провёл 21 матч в чемпионате Шотландии и забил девять голов (один — с пенальти).
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