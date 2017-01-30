«Челси» хочет купить Дембеле, «Селтик» не продаст его меньше чем за £ 40 млн

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм Юнайтед» предложил за Дембеле € 24 млн. Также интерес к игроку проявляют «РБ Лейпциг» и «Манчестер Юнайтед».



В текущем сезоне Дембеле провёл 21 матч в чемпионате Шотландии и забил девять голов (один — с пенальти).