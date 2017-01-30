«Стандард» объявил о переходе украинского хавбека «Днепра» Лучкевича
Полузащитник «Днепра» Валерий Лучкевич продолжит карьеру в «Стандарде», сообщает
пресс-служба бельгийского клуба.
«Валерий молод, но уже имеет большой опыт выступлений в чемпионате Украины и на европейской арене. Он способен сыграть на двух позициях, что прибавит конкуренции в нашей команде. Для Лучкевича это будет первый опыт выступления в зарубежном клубе и, безусловно, вехой в карьере», — сказал спортивный директор «Стандарда» Оливье Ренан.
21-летний украинец является воспитанником запорожского «Металлурга». За «Днепр» он выступает с 2013 года. В нынешнем сезоне чемпионата Украины Лучкевич провёл за клуб 10 матчей, забил два гола и отдал голевую передачу.
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