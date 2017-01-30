«Легия» арендовала у «Бурсаспора» экс-форварда московского ЦСКА Томаша Нецида

Нецид перешел в «Легию» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне 27-летний чешский форвард забил два гола в 12 матчах за «Бурсаспор».

«Легия» после 20 туров занимает третье место в чемпионате Польши, отставая на четыре очка от «Ягеллонии» и «Лехии».