«Легия» арендовала у «Бурсаспора» экс-форварда московского ЦСКА Томаша Нецида
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Варшавская «Легия» арендовала у турецкого «Бурсаспора» экс-нападающего московского ЦСКА Томаша Нецида, сообщается на официальном сайте польского футбольного клуба.
Нецид перешел в «Легию» на правах аренды до конца нынешнего сезона. В нынешнем сезоне 27-летний чешский форвард забил два гола в 12 матчах за «Бурсаспор».
«Легия» после 20 туров занимает третье место в чемпионате Польши, отставая на четыре очка от «Ягеллонии» и «Лехии».