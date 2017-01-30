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30 января 2017, 20:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Генк» арендовал у «Валенсии» вратаря до конца сезона

Вратарь «Валенсии» Мэтью Райан продолжит карьеру в Бельгии.

24-летний футболист перешёл в «Генк» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2017 года, информирует официальный сайт испанского клуба.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Райан провёл лишь два матча, в которых пропустил пять мячей. Ещё три раза голкипер остался в запасе.

На сегодня «Генк» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 34 очка в 23 матчах. При этом «Генк» пропустил 31 гол — лишь один клуб из топ-10 Лиги Жюпиле доставал мяч из сетки ворот чаще.

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