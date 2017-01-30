«Генк» арендовал у «Валенсии» вратаря до конца сезона

24-летний футболист перешёл в «Генк» на правах аренды. Соглашение рассчитано до 30 июня 2017 года, информирует официальный сайт испанского клуба.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Райан провёл лишь два матча, в которых пропустил пять мячей. Ещё три раза голкипер остался в запасе.



На сегодня «Генк» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 34 очка в 23 матчах. При этом «Генк» пропустил 31 гол — лишь один клуб из топ-10 Лиги Жюпиле доставал мяч из сетки ворот чаще.