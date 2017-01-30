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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28603734/
30 января 2017, 20:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Вольфсбург» объявил о возвращении Дежага

Полузащитник сборной Ирана Ашкан Дежага, предыдущим местом работы которого был катарский клуб «Аль-Араби», вернулся в «Вольфсбург». 30-летний футболист подписал контракт, рассчитанный до окончания текущего сезона, информирует официальный сайт «волков».

Дежага выступал за «Вольфсбург» с 2007 по 2012 год, за это время он провёл 156 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи.

Дежага вернулся в «Вольфсбург» на правах свободного агента. В соглашении предусмотрена опция продления на один год.

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