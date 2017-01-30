«Вольфсбург» объявил о возвращении Дежага

Дежага выступал за «Вольфсбург» с 2007 по 2012 год, за это время он провёл 156 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал 23 результативные передачи.



Дежага вернулся в «Вольфсбург» на правах свободного агента. В соглашении предусмотрена опция продления на один год.