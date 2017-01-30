Уллоа отказался играть за «Лестер» и заявил, что Раньери его предал

«Я чувствую себя преданным со стороны Раньери. Клуб меня бросил. Больше я не буду играть за них», — цитирует Уллоа Sky Sports.



Ранее сообщалось, что Раньери заблокировал уход Уллоа из клуба, а агент футболиста назвал наставника лжецом, объясняя это тем, что он не сдержал обещания. В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе. На счету Леонардо Уллоа один гол.