Уллоа отказался играть за «Лестер» и заявил, что Раньери его предал
Форвард «Лестер Сити» Леонардо Уллоа заявил, что больше не будет играть за «лис» и отметил, что главный тренер клуба Клаудио Раньери его предал.
«Я чувствую себя преданным со стороны Раньери. Клуб меня бросил. Больше я не буду играть за них», — цитирует Уллоа Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Раньери заблокировал уход Уллоа из клуба, а агент футболиста назвал наставника лжецом, объясняя это тем, что он не сдержал обещания. В нынешнем сезоне АПЛ аргентинец принял участие в 12 матчах, но лишь один раз появился на поле в основном составе. На счету Леонардо Уллоа один гол.
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