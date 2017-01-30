«Реал» предложил услуги Бензема «Арсеналу» и «Челси»
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение избавиться от французского форварда Карима Бензема.
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Как сообщает Diario Gol, глава «сливочных» предложил услуги игрока лондонскому «Арсеналу» и «Челси». Отмечается, что интерес к 29-летнему футболисту проявляет «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что Перес также намерен продать в 2018 году лидера «Реала» Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 32 года.
В нынешнем сезоне Бензема провел во всех турнирах 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает форварда в 60 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2019 года.
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