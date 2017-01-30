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30 января 2017, 20:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Сандерленд» объявил о приобретении двух игроков «Эвертона»

На своем официальном сайте «Сандерленд» объявил о трансфере полузащитника Даррона Гибсона и защитника Брайана Овьедо. Оба игрока до перехода выступали за «Эвертон».

29-летний ирландец является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за команду с 2005 по 2012 год, после чего перешел в стан «ирисок». В текущем сезоне Гибсон сыграл в 7 матчах чемпионата Англии. Контракт с игроком рассчитан на 18 месяцев.

Контракт с 26-летним Овьедо рассчитан до лета 2020 года. Футболист выступал за «Эвертон» с 2012 года, а в текущем сезоне выходил на поле в премьер-лиге всего шесть раз. За пять лет в ливерпульском клубе игрок сборной Коста-Рики провел всего 68 игр за команду.

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