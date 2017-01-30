«Сандерленд» объявил о приобретении двух игроков «Эвертона»

29-летний ирландец является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за команду с 2005 по 2012 год, после чего перешел в стан «ирисок». В текущем сезоне Гибсон сыграл в 7 матчах чемпионата Англии. Контракт с игроком рассчитан на 18 месяцев.

Контракт с 26-летним Овьедо рассчитан до лета 2020 года. Футболист выступал за «Эвертон» с 2012 года, а в текущем сезоне выходил на поле в премьер-лиге всего шесть раз. За пять лет в ливерпульском клубе игрок сборной Коста-Рики провел всего 68 игр за команду.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">And the full-back is joined by Darron Gibson who has signed an 18-month deal.<br><br>➡️<a href="https://t.co/wNV08QNVvB">https://t.co/wNV08QNVvB</a> <a href="https://t.co/Q51wFiVfu3">pic.twitter.com/Q51wFiVfu3</a></p>— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) <a href="https://twitter.com/SunderlandAFC/status/826101988123430912">30 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>