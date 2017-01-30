Де Брёйне: Очевидно, что «Манчестер Сити» не хватает Фернандиньо
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отметил, что команде не хватает дисквалифицированного опорника Фернандиньо.
«Я думаю, что Фернандиньо — один из лучших опорных полузащитников, с которыми я
Очевидно, что нам не хватает Фернандиньо. Он всегда был важным исполнителем для “Сити”, потому что играет ключевую роль в центре поля и помогает сохранять баланс», — цитирует Де Брёйне сайт «горожан».
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