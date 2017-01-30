Де Брёйне: Очевидно, что «Манчестер Сити» не хватает Фернандиньо

«Я думаю, что Фернандиньо — один из лучших опорных полузащитников, с которыми я когда-либо играл. Стоит помнить, что ему 30 лет — невероятно, что у него до сих пор есть так много энергии. Далеко не каждый опытный игрок может этим похвастать, так что нам с ним повезло.



Очевидно, что нам не хватает Фернандиньо. Он всегда был важным исполнителем для “Сити”, потому что играет ключевую роль в центре поля и помогает сохранять баланс», — цитирует Де Брёйне сайт «горожан».