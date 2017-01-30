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30 января 2017, 20:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Де Брёйне: Очевидно, что «Манчестер Сити» не хватает Фернандиньо

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне отметил, что команде не хватает дисквалифицированного опорника Фернандиньо.

«Я думаю, что Фернандиньо — один из лучших опорных полузащитников, с которыми я когда-либо играл. Стоит помнить, что ему 30 лет — невероятно, что у него до сих пор есть так много энергии. Далеко не каждый опытный игрок может этим похвастать, так что нам с ним повезло.

Очевидно, что нам не хватает Фернандиньо. Он всегда был важным исполнителем для “Сити”, потому что играет ключевую роль в центре поля и помогает сохранять баланс», — цитирует Де Брёйне сайт «горожан».

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