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30 января 2017, 19:36 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен приобрести новых игроков

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ перед домашней игрой с «Челси» в рамках 23-го тура АПЛ.

Главный тренер Ливерпуля <span class=error>Юрген</span> <span class=error>Клопп</span> пообщался с представителями СМИ перед домашней игрой с <span class=error>Челси</span> в рамках 23-го тура <span class=error>АПЛ</span>. Увеличить
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«Нам нужно приобрести новых игроков. К тому же, игрокам не хватает уверенности в собственных силах. Мы не можем поверить в то, что способны победить. Нужно бросить вызов самому себе, сохранять спокойствие и позитивный настрой. Конечно, мы должны улучшить свое положение в Премьер-лиге», — сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, игру с «Челси» мерсисайдский клуб проведет 31 января на домашней арене.

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