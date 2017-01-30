Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен приобрести новых игроков

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«Нам нужно приобрести новых игроков. К тому же, игрокам не хватает уверенности в собственных силах. Мы не можем поверить в то, что способны победить. Нужно бросить вызов самому себе, сохранять спокойствие и позитивный настрой. Конечно, мы должны улучшить свое положение в Премьер-лиге», — сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, игру с «Челси» мерсисайдский клуб проведет 31 января на домашней арене.