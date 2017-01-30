Экс-форвард «Локомотива» станет одноклубником Черышева

Эквадорец перейдет в команду полузащитника Дениса Черышева на правах аренды до конца сезона. Отмечается, что за «желтой субмариной» не будет сохранено право выкупа 28-летнего игрока.

Кайседо должен заменить в «Вильярреале» ушедшего за 18 миллионов евро в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пату. С лета 2011 года по январь 2014-го латиноамериканец выступал за «Локомотив».