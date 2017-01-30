Экс-форвард «Локомотива» станет одноклубником Черышева
Нападающий «Эспаньола» Фелипе Кайседо в ближайшие часы станет игроком «Вильярреала», информирует Cadena SER.
Эквадорец перейдет в команду полузащитника Дениса Черышева на правах аренды до конца сезона. Отмечается, что за «желтой субмариной» не будет сохранено право выкупа 28-летнего игрока.
Кайседо должен заменить в «Вильярреале» ушедшего за 18 миллионов евро в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Алешандре Пату. С лета 2011 года по январь 2014-го латиноамериканец выступал за «Локомотив».
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