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30 января 2017, 19:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Дженоа» отказался продавать сына Симеоне «Вильярреалу» за € 20 млн

«Дженоа» отклонил предложение «Вильярреала» по нападающему Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, сообщает Calcionews24.

По информации источника, испанский клуб предлагал за 21-летнего аргентинца € 20 млн. «Вильярреал» видит в лице Симеоне замену бразильскому форварду Алешандре Пато, который ранее был продан в клуб из чемпионата Китая. Ранее сообщалось, что Джованни также входит в сферу интересов «Интера», «Милана» и «Лацио».

В нынешнем сезоне Серии А форвард провёл 20 матчей, забил 10 голов и отдал результативную передачу.

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