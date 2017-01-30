«Дженоа» отказался продавать сына Симеоне «Вильярреалу» за € 20 млн

По информации источника, испанский клуб предлагал за 21-летнего аргентинца € 20 млн. «Вильярреал» видит в лице Симеоне замену бразильскому форварду Алешандре Пато, который ранее был продан в клуб из чемпионата Китая. Ранее сообщалось, что Джованни также входит в сферу интересов «Интера», «Милана» и «Лацио».



В нынешнем сезоне Серии А форвард провёл 20 матчей, забил 10 голов и отдал результативную передачу.