Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28603321/
30 января 2017, 19:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Полузащитник «Милана» Бонавентура из-за травмы пропустит около двух месяцев

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура получил травму в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:2).

27-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы, на восстановление от которого ему потребуется около двух месяцев, сообщает издание Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В середине января хавбек продлил соглашение с «Миланом» до лета 2020 года.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России