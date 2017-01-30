Полузащитник «Милана» Бонавентура из-за травмы пропустит около двух месяцев
Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура получил травму в гостевом матче 22-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (1:2).
27-летний футболист получил повреждение приводящей мышцы, на восстановление от которого ему потребуется около двух месяцев, сообщает издание Corriere dello Sport.
В нынешнем сезоне Бонавентура принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. В середине января хавбек продлил соглашение с «Миланом» до лета 2020 года.
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