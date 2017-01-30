Тренеры АПОЭЛа считают Каньяса важным усилением

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— Изначально мы планировали два трансфера в зимнем окне, но в итоге сделали больше — например, мы были вынуждены искать замену Карлао. Каньяс? Тренерский штаб считает его переход важным усилением. Главное, чтобы трансферы шли на пользу выступлениям команды. Наши тренеры должны хорошо поработать с командой перед еврокубками в июле, — сказал Петевинос.



АПОЭЛ арендовал Каньяса до мая 2017 года. Ранее кипрские СМИ писали, что по истечении срока аренды у клуба будет право выкупа трансфера футболиста.