Тренеры АПОЭЛа считают Каньяса важным усилением
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пресс-службы кипрского АПОЭЛа Нектариос Петевинос прокомментировал переход полузащитника «Астаны» Рохера Каньяса, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sport-fm.com.cy.
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— Изначально мы планировали два трансфера в зимнем окне, но в итоге сделали больше — например, мы были вынуждены искать замену Карлао. Каньяс? Тренерский штаб считает его переход важным усилением. Главное, чтобы трансферы шли на пользу выступлениям команды. Наши тренеры должны хорошо поработать с командой перед еврокубками в июле, — сказал Петевинос.
АПОЭЛ арендовал Каньяса до мая 2017 года. Ранее кипрские СМИ писали, что по истечении срока аренды у клуба будет право выкупа трансфера футболиста.
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