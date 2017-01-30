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30 января 2017, 15:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Тренеры АПОЭЛа считают Каньяса важным усилением

Глава пресс-службы кипрского АПОЭЛа Нектариос Петевинос прокомментировал переход полузащитника «Астаны» Рохера Каньяса, сообщает Sports.kz со ссылкой на Sport-fm.com.cy.

Глава <nobr>пресс-службы</nobr> кипрского <span class=error>АПОЭЛа</span> <span class=error>Нектариос</span> Петевинос прокомментировал переход полузащитника <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Рохера</span> <span class=error>Каньяса</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на <nobr>Sport-fm.</nobr>com.cy. Увеличить
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— Изначально мы планировали два трансфера в зимнем окне, но в итоге сделали больше — например, мы были вынуждены искать замену Карлао. Каньяс? Тренерский штаб считает его переход важным усилением. Главное, чтобы трансферы шли на пользу выступлениям команды. Наши тренеры должны хорошо поработать с командой перед еврокубками в июле, — сказал Петевинос.

АПОЭЛ арендовал Каньяса до мая 2017 года. Ранее кипрские СМИ писали, что по истечении срока аренды у клуба будет право выкупа трансфера футболиста.

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