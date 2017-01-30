При Эмери ПСЖ прекратил внушать страх

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ЧЕМПИОНАТ ФРАНЦИИ. ЛИГА 1. 22-й тур.

Обозреватель «СЭ» — о том, что происходит с французским гегемоном.

«ПСЖ» — «МОНАКО» — 1:1 (0:0)

Голы: Кавани, 81 — с пенальти (1:0). Бернарду Силва, 90+2 (1:1).

«ПСЖ»: Трапп (Ареола, 54), Тиагу Силва, Кюрзава, Менье, Маркиньюс, Тиагу Мотта, Матюиди, Дракслер (Гонсалу Гедеш, 87), Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 60).

«Монако»: Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Бакайоко (Мбаппе, 89), Лемар (Каррильо, 83), Бернарду Силва, Фалькао, Жермен (Жоау Моутинью, 76).

Предупреждение: Сидибе, 80.

Судья: Шнайдер.

29 января. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Под каким углом ни посмотри, матч на «Парк де Пренс» был важен, в том числе, конечно, в турнирном плане. Хотя, если разобраться, никакой трагедии для «ПСЖ» не произошло — чемпионский трон он пока не сдал.

Два года назад парижане в 24-м туре довольствовались ничьей с «Лионом», который опережал их на два очка. Столько же они уступали и после 29-го игрового дня. А потом «ПСЖ» вырвался вперед, и только его и видели. После девяти побед подряд на финише он опережал «Лион» на 8 баллов.

Разница в том, что от того «ПСЖ» с Ибрагимовичем во главе исходила такая сила, что конкурентов не покидало ощущение безысходности. Сегодня этого нет. «Монако» на «Парк де Пренс» не отбивался, уповая на удачу в контратаках, как бывало. Игра шла на равных, и ничья — справедливый итог. Уступая в счете, гости в концовке настойчиво атаковали, так что запаниковали как раз парижане. Вратарь Ареола упустил мяч на угловой, а потом не выручил, когда полевые игроки не блокировали удар Бернарду Силвы от линии штрафной.

ГРАД ГОЛОВ ОТ «МОНАКО».

Именно «Монако» показывает на протяжении полугода самый содержательный футбол во Франции. Это в упомянутом сезоне-2014/15, первом для Леонарду Жардима в княжестве, команда поражала непробиваемостью (тогда она билась в Лиге чемпионов с «Зенитом»). Теперь португалец сколотил молодой коллектив ненасытных волков, в котором новую жизнь получил Фалькао. В 22 матчах чемпионата «Монако» набил 65 голов. Для сравнения: у «Барселоны» 52 гола после 20 матчей, у «Реала» — 51 после 19 туров, остальные клубы из ведущих чемпионатов еще дальше. И это при том, что первенство Франции не славится открытостью ворот.

Кроме того, в лидерах по-прежнему числится симпатичная «Ницца», чей взлет подобен рывку наверх «Лестера» или «Ростова». Пусть в январе она, столкнувшись с отсутствием ряда исполнителей (Сери был на Кубке Африки, Беланда получил травму), сделала ничьи с аутсайдерами «Метцем» и «Бастией», команда из чемпионской гонки не выбыла. А люди, которые чувствуют близость своего звездного часа, способны прыгнуть выше головы.

А что же «ПСЖ»? В первом круге он проиграл четыре раза — невиданная в катарскую эпоху клуба расточительность. А ведь в прошлом сезоне столичная команда миновала этот отрезок вообще без поражений, и при отрыве от «Монако» в 19 очков (!) вопрос о первом месте был закрыт.

«ПСЖ» математически гарантировал его себе за 8 туров до окончания чемпионата, обрушил множество рекордов, завоевал и Кубок Франции, и Кубок лиги. Хозяев, однако, несказанно разочаровал очередной, четвертый подряд вылет из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

Не остановила даже фантастическая сумма неустойки Лорану Блану, которая, по данным газеты Le Parisien, составила 20 миллионов евро. Быть может, катарских шейхов задело, что их клуб проиграл «Манчестер Сити», который принадлежит «коллеге по цеху» — шейху Мансуру из соседнего Абу-Даби?

КАТАРСКИЙ УЛЬТИМАТУМ.

Выбор пал на знакомого нам по «Спартаку» Унаи Эмери, который с «Севильей» трижды победил в Лиге Европы. Теперь, однако, у всех, как минимум, возникает вопрос: стоила ли овчинка выделки?

В Лиге чемпионов «ПСЖ» умудрился не обыграть на своем поле «Лудогорец» (2:2). Причем, сравнял счет лишь на 90+2-минуте. Из-за этой ничьи он упустил первое место в группе и в третий подряд нечетный год нарвался в плей-офф на «Барселону». Его шансы пройти дальше, откровенно говоря, невелики.

В декабре «ПСЖ» также потерпел разгром в Монпелье (0:3), не смог одолеть на своем поле «Ниццу» (2:2), уступил «Генгаму» (1:2). В прессе замелькали имена Фабио Капелло, Луи ван Гала, Роберто Манчини, который, кстати, присутствовал на воскресном матче наряду с Пепом Гвардьолой.

Катарское руководство не стало пороть горячку и расписываться в собственной ошибке. К тому же ему, конечно, не хочется платить неустойку еще одному тренеру — теперь примерно 12-миллионную. Но перед матчем 21 декабря с «Лорьяном», последним в прошлом году, баску фактически поставили ультиматум: победа и шесть недель на то, чтобы убедить в собственной состоятельности.

ТЕПЕРЬ КАВАНИЗАВИСИМОСТЬ.

Команду, замыкающую турнирную таблицу, парижане разгромили — 5:0, положив начало серии из семи побед (во всех турнирах). При этом в ряде матчей, как и против «Монако», они действовали осмотрительно. И вот теперь ничья при отнюдь не впечатляющей игре.

Вопросы вызывает в последнее время и селекция.

Если зимнее приобретение Дракслера (40 миллионов евро, по данным transfermarkt.сom) выглядит обнадеживающе, тем более, что в этом сезоне увял Ди Мария, бельгиец Менье тоже в порядке, хотя справа в обороне есть еще Орье, то нападающий Хесе (25 миллионов) и опорный полузащитник Крыховяк (33,6 миллиона) себя не проявили. Бен Арфа, пришедший бесплатно из «Ниццы», — кандидатура президента Насера аль-Хеллаифи. Эмери этот футболист не нравится, так что в последнее время лишь выходит на замену.

Радует один Кавани, освободившийся, наконец, от «диктата» Ибрагимовича. На счету нападающего уже 29 голов за клуб в сезоне, в том числе 21 — в чемпионате. Это ровно половина того, что забил в турнире «ПСЖ». Известно, однако, что иногда уругвайца подводит реализация моментов. То, что они у него есть, уже плюс, но об этом все забывают, когда, как в парижском матче Лиги чемпионов с «Арсеналом», форвард, открыв счет, затем не использует четыре выхода один на один с вратарем. Кавани важно для репутации не просто забить важные голы, а стать героем в каком-нибудь престижном матче. Например, с «Барселоной», первое свидание с которой в этом году «ПСЖ» предстоит уже 14 февраля.

Уверенность в преддверии этого поединка не помешала бы не только нападающему, но и всей парижской команде. Но матч с «Монако» ее не добавил. Скорее, наоборот.