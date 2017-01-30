Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28600543/
30 января 2017, 15:46 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Марсио Азеведо: Со временем на сто процентов буду полезен «Шахтеру»

Хавбек — о подготовке к сезону.

Хавбек — о подготовке к сезону. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бразильский защитник «Шахтера» Марсио Азеведо рассказал о работе под руководством Паулу Фонсеки, желании участвовать в официальных матчах и своем новом имидже.

— Марсио, поделись впечатлениями о том, как работается в Португалии?
— Мне очень нравится все происходящее на сборах. Я счастлив, что являюсь частью этой команды и вместе с ней работаю каждый день, чтобы становиться лучше. Конечно, многое изменилось за последний год. Когда приходит новый наставник, у него есть свои требования и весь тренировочный процесс строится по-другому. Сейчас я стараюсь максимально адаптироваться к этим требованиям и надеюсь, что со временем на сто процентов буду полезен «Шахтеру».

— В Португалии «горняки» провели два матча. Как оцениваешь собственную игру?
— После того как я почти год не был с командой, хочется вернуться на прежний уровень и вновь помогать ребятам. Каждый день я старательно работаю и рад, что снова выступаю за «Шахтер». Для меня это самое главное. Я думаю, у каждого футболиста, который восстанавливается после травмы, есть огромное желание опять выйти на поле в официальных матчах. Очень хочу играть и с нетерпением жду этого.

— Ты немного сменил имидж. Это символизирует новый период в жизни или связано с чем-то другим?
Нет-нет, я просто решил немного измениться. Я уже делал это, когда был в Бразилии, а теперь снова захотелось сменить прическу и перекрасить волосы. Но ничего символичного в этом нет.

Шахтер Д
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
27.01.2017

Украинский олигарх прекращает финансирование Днепра - источник

Baby-Mourinho. Как отказать Баварии и войти в историю?

Клуб из украинской Первой лиги купила китайская компания