Марсио Азеведо: Со временем на сто процентов буду полезен «Шахтеру»

Бразильский защитник «Шахтера» Марсио Азеведо рассказал о работе под руководством Паулу Фонсеки, желании участвовать в официальных матчах и своем новом имидже.

— Марсио, поделись впечатлениями о том, как работается в Португалии?

— Мне очень нравится все происходящее на сборах. Я счастлив, что являюсь частью этой команды и вместе с ней работаю каждый день, чтобы становиться лучше. Конечно, многое изменилось за последний год. Когда приходит новый наставник, у него есть свои требования и весь тренировочный процесс строится по-другому. Сейчас я стараюсь максимально адаптироваться к этим требованиям и надеюсь, что со временем на сто процентов буду полезен «Шахтеру».

— В Португалии «горняки» провели два матча. Как оцениваешь собственную игру?

— После того как я почти год не был с командой, хочется вернуться на прежний уровень и вновь помогать ребятам. Каждый день я старательно работаю и рад, что снова выступаю за «Шахтер». Для меня это самое главное. Я думаю, у каждого футболиста, который восстанавливается после травмы, есть огромное желание опять выйти на поле в официальных матчах. Очень хочу играть и с нетерпением жду этого.