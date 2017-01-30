Вернидуб: Нам необходим центральный защитник
Наставник — о кадровых проблемах команды.
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Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлением от работы команды на сборах, а также рассказал о спарринге с «Лудогорцем».
— В плане работы все хорошо. У нас хорошие условия, достойный отель и поля для тренировок. И погода теперь нам сопутствует, довольно тепло. Поэтому, все идет по плану.
— Сборы проходят без микротравм?
— К сожалению, есть небольшие проблемы. Есть микротравма у Владислава
— Чем сейчас занимается команда?
— Тренируемся мы, как и было запланировано, в режиме двухразовых тренировок. Много работаем над техникой, с мячом. До этого такой возможности не было в Запорожье, ведь не позволяли погодные условия. Здесь начали работать над этими компонентами. Проблем еще много. Как технических, так и игровых. Пытаемся достучаться до ребят. Вчерашняя игра против «Лудогорца» подтвердила, что проблем достаточно. Но будем работать, наигрывать то, что хотим и добиваться нужного результата от ребят. Строить игровой рисунок, как каждого в индивидуальности, так и команды в целом, чтобы добиваться положительных результатов, а не проигрывать.
— Если
— Уступили по игре. Хотя здесь тоже есть моменты. Мы только четыре дня, как работаем на сборах, а соперник, наоборот, заканчивает второй сбор. Сейчас у них будет третий, финальный, ведь уже совсем скоро им играть с «Копенгагеном» в Лиге Европы. Готовность у них получше. Плюс, сама команда. Видно рисунок, движение. Тем более, в составе болгарского соперника девять бразильцев и все они очень хорошего уровня. Не зря пишут, что за ними многими гоняются хорошие клубы, пытаясь их приобрести. Не лукавя скажу, можно сравнить их с игроками донецкого «Шахтера».
— Вы упомянули про Рафаэля Форстера и Владислава
— Да, все в порядке. Просто совсем молодых ребят не стал вчера бросать в бой. Первого числа у нас будет игра с футбольным клубом «Словацко» и возможно дам им сыграть по тайму.
— Хорошее мнение осталось о Гегаме Кадимяне после доверенного ему первого тайма…
— Пока все нормально. Если будет дальше так работать и набирать физические кондиции, то все будет хорошо. В футбол он играть умеет, очень хорошо открывается, имел моменты, правда их не реализовал, но
— Сборы продолжаются, но наверняка
— Очень ждем. Но пока что нечего по этому поводу сказать. Те ребята, которые приехали, те и есть. Из новичков еще никто не приезжал. Но все может быть. Особенно, конечно, нам необходим центральный защитник. Вы же видите. Вчера у Рафаэля Форстера возникла проблема. Пришлось Игоря Харатина туда ставить, пробовать, наигрывать. Задействовал Славу Чечера. Плюс, остался еще Миша Шершень. Хотя по вчерашней игре, скажу честно, хотелось бы от него большего. Будем работать, разговаривать. Надеюсь, все хорошо будут работать на сборах и понимать, что от них требуется.
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