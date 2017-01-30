Вернидуб: Нам необходим центральный защитник

Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлением от работы команды на сборах, а также рассказал о спарринге с «Лудогорцем».

— В плане работы все хорошо. У нас хорошие условия, достойный отель и поля для тренировок. И погода теперь нам сопутствует, довольно тепло. Поэтому, все идет по плану.

— Сборы проходят без микротравм?

— К сожалению, есть небольшие проблемы. Есть микротравма у Владислава Сандрак-Винницкого. На второй день сборов он повредил голеностоп. И вчера перед самой игрой с «Лудогорцем» мне пришлось сменить Рафаэля Форстера, хотя он и был в стартовом протоколе. Тоже голеностоп. Поэтому он и не играл. А так, остальные в строю и работают в плановом режиме.

— Чем сейчас занимается команда?

— Тренируемся мы, как и было запланировано, в режиме двухразовых тренировок. Много работаем над техникой, с мячом. До этого такой возможности не было в Запорожье, ведь не позволяли погодные условия. Здесь начали работать над этими компонентами. Проблем еще много. Как технических, так и игровых. Пытаемся достучаться до ребят. Вчерашняя игра против «Лудогорца» подтвердила, что проблем достаточно. Но будем работать, наигрывать то, что хотим и добиваться нужного результата от ребят. Строить игровой рисунок, как каждого в индивидуальности, так и команды в целом, чтобы добиваться положительных результатов, а не проигрывать.

— Если все-таки вернуться к игре с «Лудогорцем». Что можете сказать о матче?

— Уступили по игре. Хотя здесь тоже есть моменты. Мы только четыре дня, как работаем на сборах, а соперник, наоборот, заканчивает второй сбор. Сейчас у них будет третий, финальный, ведь уже совсем скоро им играть с «Копенгагеном» в Лиге Европы. Готовность у них получше. Плюс, сама команда. Видно рисунок, движение. Тем более, в составе болгарского соперника девять бразильцев и все они очень хорошего уровня. Не зря пишут, что за ними многими гоняются хорошие клубы, пытаясь их приобрести. Не лукавя скажу, можно сравнить их с игроками донецкого «Шахтера».

— Вы упомянули про Рафаэля Форстера и Владислава Сандрак-Винницкого. Но вчера на поле мы не увидели Анджело Качавенду и Егора Шалфеева. Все ли с ними в порядке?

— Да, все в порядке. Просто совсем молодых ребят не стал вчера бросать в бой. Первого числа у нас будет игра с футбольным клубом «Словацко» и возможно дам им сыграть по тайму.

— Хорошее мнение осталось о Гегаме Кадимяне после доверенного ему первого тайма…

— Пока все нормально. Если будет дальше так работать и набирать физические кондиции, то все будет хорошо. В футбол он играть умеет, очень хорошо открывается, имел моменты, правда их не реализовал, но по-спортивному агрессивно вступал в отбор. Дважды вступал, к примеру, в игру против Пластуна и дважды его «обворовал». Имел выход один в один, второй раз, наоборот, обыграл, но передача до адресата, Ивана Петряка, не дошла. Мнение Гегам о себе заложил неплохое.