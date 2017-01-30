Каниболоцкий заинтересовал немецкий клуб
Конкретики пока мало, сам голкипер находится в расположении Шахтера.
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Голкипер «Шахтера» Антон Каниболоцкий заинтересовал команду 2-й немецкой Бундеслиги.
По информации «Футбол 24», Каниболоцкий может переехать к чемпионату Германии. Заинтересованность в услугах голкипера «Шахтера» проявил один из клубов Бундеслиги 2.
Отметим, что сейчас Каниболоцкий находится с «Шахтером» на сборе в Португалии.
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